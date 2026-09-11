Corberán destaca que él es "el responsable de conseguir mejores resultados"

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Sevilla, 11 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, destacó tras la derrota (1-0) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla que "queda aprender" pero que el "responsable de conseguir mejores resultados" es él y que buscará una reacción de su equipo el próximo martes en Vitoria.

El técnico valenciano señaló el dolor que provoca una nueva derrota, pero pidió pasar página rápidamente y centrarse en el siguiente compromiso. "Sientes un dolor cuando no logras la victoria, pero hay que pensar en el martes. En Vitoria hay que hacer mejor partido», afirmó.

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Corberán también tuvo palabras para la afición valencianista, consciente de la preocupación existente por los resultados del equipo que le tiene colista en la tabla con un solo punto en cinco jornadas. "La gente es la que más sufre. Está en nosotros cambiar los resultados", señaló.

Reconoció, además, que su equipo fue superado por el Sevilla en la segunda parte."Ha sido un resultado indeseado por nuestra parte. En la segunda parte hemos sido superados y no hemos podido cambiar las emociones. En la segunda parte han sido mejores", relató.

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El técnico valencianista admitió que su equipo fue perdiendo presencia con el paso de los minutos y no logró mantener el protagonismo mostrado durante la primera parte. "Con el paso de los minutos perdimos protagonismo", insistió.

Corberán también lamentó la falta de capacidad ofensiva de su equipo para inquietar al Sevilla y apuntó que no han "generado volumen ofensivo para hacer más daño", indicó.