Fujimori busca extender tiempo de detención de migrantes para lograr su expulsión de Perú

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Lima, 11 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, defendió este viernes su propuesta para pedir en el Congreso una extensión del tiempo de detención de migrantes irregulares, presuntamente vinculados a organizaciones criminales transnacionales, para poder terminar todos los trámites antes de que tengan que ser liberados.

Fujimori, en entrevista con la emisora Exitosa, dijo que, para llevar adelante esa política de expulsión de migrantes indocumentados, "también se necesitan facultades (legislativas) para poder ampliar este periodo en el momento que están detenidos" en territorio peruano.

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Agregó que ese tema lo discutió este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Lima, con el fin de "expulsarlos y que regresen a Venezuela".

La jefa de Estado ha pedido facultades al Congreso para legislar sobre una serie de temas referidos a seguridad ciudadana, materia migratoria y de nacionalidad, entre otros asuntos.

Por otro lado, durante la visita de Rubio, Fujimori anunció el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado impulsada por Donald Trump, a la que se han adherido una quince países de América Latina con gobiernos de derecha.

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"Hay una criminalidad internacional organizada y entonces los países tenemos que aliarnos también para enfrentarlos", afirmó la mandataria peruana, quien destacó que la entrada al Escudo de las Américas es "una excelente noticia" para su país porque "los criminales no respetan fronteras".

"Podrán mudarse de ciudad, irse a otro país, pero con la entrada del Escudo de las Américas sabremos perfectamente dónde están", añadió Fujimori.

La gobernante anticipó que, cuando tenga una Policía Nacional "mucho mejor equipada" y mejoren el sistema de administración de justicia, junto con la información que ofrecerá la iniciativa de Trump, "en pocos meses vamos a tener a todos los cabecillas capturados".

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En tal sentido, Fujimori pidió celeridad a ambas cámaras del Parlamento, en el debate de las facultades legislativas, porque "es lo que la población nos está exigiendo con justa razón", "que tomemos decisiones más rápidas" en el combate al crimen organizado. EFE