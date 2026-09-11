Agencias

El Burgos CF alarga la crisis de la AD Ceuta en LaLiga Hypermotion con un claro triunfo por 3-1

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El Burgos CF se colocó en la tercera plaza provisional de la clasificación de LaLiga Hypermotion 2026-2027 después de derrotar este viernes en El Plantío de forma clara por 3-1 al colista AD Ceuta, que sigue sin sumar, en partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

El equipo burgalés sumó su segunda victoria de la temporada, la primera desde su estreno, después de remontar un choque que se le puso en contra antes del cuarto de hora por el tanto de Carlos Hernández. Pero la alegría no le duró demasiado al equipo ceutí por Alberto Dadie empató poco después un choque que se decidió tras el descanso con los tanto de Jon Karikaburru al inicio y de Carlos Redruello, en propia puerta, al final.

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