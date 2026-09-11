El Gobierno reconocido internacionalmente establece una "zona de eliminación" en torno a Moca tras la toma hutí

Guardar

El Ministerio de Defensa del Gobierno de Yemen internacionalmente reconocido ha advertido este jueves que utilizará "todo tipo de armamento y fuego" para eliminar miembros y activos de las milicias rebeldes hutíes en lo que han definido como una "zona de eliminación", tras el anuncio de la toma hutí de la costera ciudad de Moca, en el oeste de Yemen.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen comenzarán a emplear todo tipo de armamento y fuego para neutralizar cualquier movimiento militar de la milicia terrorista hutí dentro de la 'zona de eliminación'", reza un comunicado del portavoz oficial de las fuerzas gubernamentales, Abdulá al Nuzaili, acompañado de un mapa con un área marcada que incluye desde la ciudad de Moca hasta unos 36 kilómetros hacia el interior por la carretera a Taiz, antes de alcanzar la localidad de Al Mafraq. También abarca una franja de unos 15 kilómetros al norte y otros 20 al sur de la citada carretera.

PUBLICIDAD

Al hilo, el portavoz militar ha instado a los civiles, "por su propia seguridad", a "evitar transitar por la carretera de Taiz a Moca hasta nuevo aviso y mantenerse alejados de las concentraciones de personal y equipamiento de la milicia terrorista hutí".

La drástica medida llega como respuesta a la captura por parte de los rebeldes hutíes de la estratégica ciudad de Moca, situada en la costa oeste y la más cercana al estrecho de Bab el Mandeb, en el marco de la ofensiva lanzada hace cerca de una semana contra las fuerzas de las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por una coalición liderada por Arabia Saudí.

PUBLICIDAD