Japón denuncia la filtración de información personal de funcionarios tras un ciberataque

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Tokio, 11 sep (EFE).- El Gobierno japonés reveló este viernes una filtración de información personal de más de 240.000 funcionarios tras un ciberataque, según informó el ministro de Transformación Digital, Hisashi Matsumoto, en una rueda de prensa.

La información filtrada, que afecta a aproximadamente 246.000 personas, incluye nombres y direcciones de empleados de ministerios y agencias gubernamentales, no así de ciudadanos comunes. Hasta el momento no se ha confirmado ningún uso indebido de la información.

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Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, Matsumoto dijo que se toman "este asunto muy en serio" y que harán "todo lo posible para evitar que se repita, incluyendo el refuerzo de las medidas de seguridad".

Asimismo, en nombre de la cartera ministerial que dirige, Matsumoto ofreció sus "sinceras" disculpas por las "grandes molestias" ocasionadas a los afectados.

En julio, se confirmó un acceso no autorizado en una red gubernamental y las autoridades tomaron medidas como la suspensión de las cuentas utilizadas. Como resultado, no se ha confirmado ningún impacto en las operaciones del Ejecutivo, informa NHK. EFE

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