27-7. Los 49ers devoran a los Rams ante 100.000 espectadores en Melbourne

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Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 10 sep (EFE).- Los San Francisco 49ers devoraron a Los Ángeles Rams (27-7) en el primer partido histórico de la temporada regular de la NFL disputado en Australia, en el espectacular escenario del Melbourne Cricket Ground ante más de 100.000 aficionados.

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El cruce entre dos potencias del Oeste de la NFC acabó con un autoritario triunfo de los Niners, liderados por un 'quarterback' Brock Purdy que lanzó para 205 yardas (25 de 34 en pases), con tres pases de anotación y una interceptación.

En los Rams, Matthew Stafford, MVP de la última temporada, vivió un día complicado. No pasó de las 155 yardas, con 15 de 25 en pases y una interceptación.

Los angelinos lideraron la NFL el año pasado por promedio de puntos por partido (30.5), pero esta vez no pasaron de los siete. Y eso que el 'touchdown' a la carrera de Kyren Williams les dio ventaja 7-3 en el primer cuarto.

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A partir de ese momento, los 49ers dominaron el partido. Purdy encontró una extraordinaria línea de 39 yardas para Demarcus Robinson (50 yardas recibidas en el partido) en el segundo cuarto y entregó otros dos pases de anotación en un magnífico tercer período, para Mike Evans (49 yardas totales) y Deebo Samuel (48), en su primer encuentro tras el regreso a California.

El pie de Eddy Piñeiro incrementó el margen al duro 27-7 que condenó definitivamente a los Rams.

Al final, los 49ers vieron premiada su decisión de viajar a Australia una semana antes del partido, disputado en la mañana del viernes 11 de septiembre en Melbourne y en la noche del jueves en Estados Unidos.

Los Rams, por su parte, apenas llegaron a Melbourne por la mañana del jueves y el técnico Sean McVay apostó por mantener a sus jugadores con el mismo huso horario de Los Ángeles.

En los angelinos debutó el ala defensiva Myles Garrett, incorporado procedente de los Cleveland Browns, mientras que Aaron Donald no viajó a Australia al seguir con su puesta a punto después de volver al equipo tras su retirada del fútbol americano en 2022.

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La temporada 2026 de la NFL se puso en marcha el miércoles con el triunfo de los Seattle Seahawks por 13-10 sobre los New England Patriots, en la reedición del último Super Bowl.

Seattle, vigente campeón, resolvió un partido apretado con tres intercepciones a Drake Maye, incluida una en el último cuarto que aseguró el primer triunfo del curso.

Además, el quarterback Sam Darnold abandonó el encuentro por una lesión de cadera.

La primera semana tendrá el domingo su bloque central, con Buffalo Bills-Houston Texans y Baltimore Ravens-Indianapolis Colts entre los duelos más atractivos de la primera franja, antes de que los Green Bay Packers reciban a los Minnesota Vikings y los Philadelphia Eagles se midan con los Washington Commanders.

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La jornada dominical se cerrará con el clásico de la NFC Este entre los Dallas Cowboys y los New York Giants, en el Sunday Night Football.

El primer fin de semana de competición concluirá el lunes, con los Denver Broncos de visita a los Kansas City Chiefs en Arrowhead. EFE