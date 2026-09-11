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Rybakina remonta a Gauff y estrena el número 1 con pase a la final ante Sabalenka

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Nueva York, 10 sep (EFE).- La kazaja Elena Rybakina derrotó este jueves a la estadounidense Coco Gauff en tres sets y disputará la final del Abierto de Estados Unidos contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que acaba de arrebatar el número uno del mundo.

Rybakina superó a Gauff 3-6, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 9 minutos.

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La final entre Sabalenka y Rybakina, que ya disputaron este año la de Australia con victoria para la kazaja, dejó al público local sin el esperado duelo estadounidense por el título entre Gauff y Jessica Pegula. EFE

(foto)

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