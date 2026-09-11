El filme 'Narciso' representará a Paraguay en los premios Óscar y Goya

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Asunción, 11 sep (EFE).- El filme 'Narciso', del director paraguayo Marcelo Martinessi, representará a Paraguay en la próxima edición de los Premios Óscar en EE.UU. y Goya en España en 2027, informó este viernes la Academia de Cine del país suramericano.

La película, que relata la vida de un joven que desafía a través de la música el conservadurismo de inicios de la década de 1950, cuando empezaba la dictadura de Alfredo Stroessner, buscará una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en los Óscar y a Mejor Película Iberoamericana en los Goya.

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La selección fue realizada tras la votación de un comité conformado por miembros de la Academia de Cine del Paraguay, señaló esta organización en redes sociales.

'Narciso', adaptación de la novela homónima de Guido Rodríguez Ayala, es una libre interpretación de la vida de Bernardo Aranda, un locutor de radio y bailarín cuya muerte, ocurrida en 1959 en circunstancias aún no esclarecidas, abrió un capítulo de represión contra la comunidad homosexual, luego de que el hecho fue tachado por las autoridades de la época como un crimen pasional.

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Esa persecución, conocida en el país como el 'Caso de los 108', convirtió esa cifra en un símbolo de lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+.

La cinta, protagonizada por Diro Romero, Manuel Cuenca, Arturo Fleitas y Margarita Irún, ganó el Premio FIPRESCI en la Berlinale 2026 y participó en julio pasado en la sección Horizontes Latinos del 74 Festival de San Sebastián.

Esta es la segunda película dirigida por Martinessi que representa a Paraguay en unos Premios Óscar, después de 'Las Herederas' que fue seleccionada en 2018 para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La película 'Las Herederas' también ganó dos Osos de Plata en la Berlinale de 2018.

La próxima gala de los Óscar se celebrará el 14 de marzo de 2027.EFE