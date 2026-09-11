Cari Lapique, impactada ante el 'enfrentamiento' de Francisco y Cayetano Rivera

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¿Están distanciados Francisco y Cayetano Rivera? Aunque ninguno de los dos ha confirmado 'explicitamente' su enfado, la llamativa ausencia del menor de los hermanos en la corrida Goyesca de Ronda el pasado sábado, y las informaciones que apuntan a que el novio de Tamara Gorro habría transmitido en noviembre de 2025 al marido de Lourdes Montes su deseo de cortarse definitivamente la coleta en esta plaza tan emblemática para su familia -algo a lo que el primogénito de Paquirri y Carmen Ordóñez no dio importancia al no tratarse de una propuesta en firme por comentarlo un ambiente festivo como el bautizo de su hijo Nicolás- parece la prueba definitiva de que su relación atraviesa por uno de sus peores momentos.

Después de que Fran dejase entrever en 'Y ahora Sonsoles' que su hermano no estaría preparado físicamente para enfrentarse a un toro ya que fue en otoño de 2025 la última vez que se vistió de luces, Cayetano daba un golpe sobre la mesa y compartía un rotundo comunicado en redes sociales dejando claro que si alguien tiene que contar su historia es él.

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"Toda mi vida he intentado mantenerme al margen de las polémicas. He escuchado hablar de mí, de mi vida, de mi relación, de mi profesión, de mis decisiones... y algunas veces han sido verdad; otras medias verdaes y también muchas mentiras. Y aún sabiendo la realidad siempre he preferido callarme. Y lo he hecho por educación, por respeto, por nostalgia... por defender a ciertas personas y porque nunca he querido que mi vida se convirtiera en un espectáculo" ha expresado, afirmando que todo esto "tiene que cambiar" y advirtiendo que a partir de ahora "voy a proteger a los míos y a mí también". Una declaración de intenciones en la que muchos han visto un mensaje directo a su hermano para que no vuelva a hablar de él.

Y mientras Francisco ha reaccionado a su comunicado en declaraciones a la revista ¡Hola! asegurando que no se ha dado por aludido porque él se "cuida y mucho" de no hablar de Cayetano, Cari Lapique, muy cercana a la familia y a ambos toreros -de hecho estuvo en la Goyesca de Ronda- se ha mostrado muy sorprendida por el conflicto entre los hermanos.

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La socialité ha asistido este jueves al desfile de Roberto Torreta en el marco de OMODA Madrid es Moda y, al ser preguntada si le hubiese gustado ver un último 'mano a mano' entre los hijos de su gran amiga Carmen Ordóñez ha reaccionado tan firme como rotunda: "No, porque se han cortado la coleta los dos, entonces no tendría sentido la Goyesca. Las torean toreros que han triunfado durante toda la temporada, entonces ni Fran ni Cayetano..."

"Qué va, qué va. Yo nunca lo había oído, no lo sé, yo eso no estoy al corriente. Pero si se han cortado la coleta los dos ¿cómo van a volver a torear de repente? No estarán ni en forma. Para torear hay que estar muy en forma, hay que entrenar muchísimo y hay que llevar una buena temporada" ha añadido sin dar credibilidad a la propuesta que el ex de Eva González habría hecho a su hermano para cerrar su carrera por todo lo alto en Ronda.

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Respecto a la relación que ella ha vivido de Fran y Cayetano, y asegurando que no tiene "ni idea" de si actualmente están distanciados, ha revelado que "son hermanos y toda la vida se han llevado muy bien". "Y Fran siempre ha hecho de hermano mayor" ha zanjado.