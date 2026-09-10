La demanda de gas crece un 9,1% en agosto, con EEUU y Argelia como principales suministradores

Guardar

La demanda nacional de gas natural aumentó un 9,1% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 25.086 gigavatios hora (GWh), impulsada por el avance del 31% registrado en el consumo destinado a generación eléctrica, según el boletín estadístico de Enagás, que cita a Estados Unidos y a Argelia como principales suministradores.

En concreto, la demanda de gas para el sector eléctrico alcanzó los 11.952 GWh durante agosto, frente a los 9.122 GWh del mismo mes de 2025. Este segmento representó el 48% de la demanda total del mercado nacional en el mes, mientras que el consumo convencional concentró el 52% restante.

PUBLICIDAD

Por su parte, la demanda convencional --destinada a hogares, comercios e industria, entre otros usos-- descendió un 5,2% interanual en agosto, hasta 13.134 GWh. Descontados los efectos de la laboralidad y de la temperatura, la caída de la demanda convencional habría sido del 8%, según los datos del gestor técnico del sistema gasista.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, la demanda nacional de gas ascendió a 216.213 GWh, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025. El consumo del sector eléctrico creció un 17%, hasta 69.998 GWh, mientras que la demanda convencional cayó un 3,5%, hasta 146.215 GWh.

PUBLICIDAD

Estados Unidos se situó en agosto como el primer país de origen del gas recibido en España, con el 38,9% del total de los suministros y 11.571 GWh, principalmente en forma de gas natural licuado (GNL). Argelia ocupó la segunda posición, con una cuota del 34,7% y 9.897 GWh.

RUSIA, EL TERCER MAYOR SUMINISTRADOR

Rusia fue el tercer origen de suministro, con el 7,2% del total en agosto y 2.133 GWh, seguida de Nigeria, con el 6,4% y 1.910 GWh. Noruega aportó el 6,2% de las entradas, mientras que Portugal y Francia representaron el 3,7% y el 2%, respectivamente.

PUBLICIDAD

ARGELIA, EL MAYOR PROVEEDOR ENTRE ENERO Y AGOSTO

En lo que va de año, el sistema gasista español ha recibido gas natural procedente de 14 países diferentes. Estados Unidos concentra el 28,7% de los suministros acumulados entre enero y agosto, por detrás de Argelia, que mantiene el primer puesto en el conjunto del año con el 34,8%.

PUBLICIDAD

El GNL representó el 60,8% de los aprovisionamientos de gas en agosto, frente al 39,2% correspondiente al gas natural recibido por gasoducto. En total, las entradas al sistema ascendieron a 29.746 GWh durante el mes, un 7,2% más que en agosto de 2025.

Asimismo, las descargas de buques en las plantas de regasificación aumentaron un 11,6% interanual en agosto, hasta 17.027 GWh, tras la llegada de 23 metaneros, ocho más que un año antes.