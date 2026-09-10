Agencias

La demanda de gas crece un 9,1% en agosto, con EEUU y Argelia como principales suministradores

Imagen YQ6AQUVDSVEN7BSNBP73KSLONM
Guardar

La demanda nacional de gas natural aumentó un 9,1% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 25.086 gigavatios hora (GWh), impulsada por el avance del 31% registrado en el consumo destinado a generación eléctrica, según el boletín estadístico de Enagás, que cita a Estados Unidos y a Argelia como principales suministradores.

En concreto, la demanda de gas para el sector eléctrico alcanzó los 11.952 GWh durante agosto, frente a los 9.122 GWh del mismo mes de 2025. Este segmento representó el 48% de la demanda total del mercado nacional en el mes, mientras que el consumo convencional concentró el 52% restante.

PUBLICIDAD

Por su parte, la demanda convencional --destinada a hogares, comercios e industria, entre otros usos-- descendió un 5,2% interanual en agosto, hasta 13.134 GWh. Descontados los efectos de la laboralidad y de la temperatura, la caída de la demanda convencional habría sido del 8%, según los datos del gestor técnico del sistema gasista.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, la demanda nacional de gas ascendió a 216.213 GWh, un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025. El consumo del sector eléctrico creció un 17%, hasta 69.998 GWh, mientras que la demanda convencional cayó un 3,5%, hasta 146.215 GWh.

PUBLICIDAD

Estados Unidos se situó en agosto como el primer país de origen del gas recibido en España, con el 38,9% del total de los suministros y 11.571 GWh, principalmente en forma de gas natural licuado (GNL). Argelia ocupó la segunda posición, con una cuota del 34,7% y 9.897 GWh.

RUSIA, EL TERCER MAYOR SUMINISTRADOR

Rusia fue el tercer origen de suministro, con el 7,2% del total en agosto y 2.133 GWh, seguida de Nigeria, con el 6,4% y 1.910 GWh. Noruega aportó el 6,2% de las entradas, mientras que Portugal y Francia representaron el 3,7% y el 2%, respectivamente.

ARGELIA, EL MAYOR PROVEEDOR ENTRE ENERO Y AGOSTO

En lo que va de año, el sistema gasista español ha recibido gas natural procedente de 14 países diferentes. Estados Unidos concentra el 28,7% de los suministros acumulados entre enero y agosto, por detrás de Argelia, que mantiene el primer puesto en el conjunto del año con el 34,8%.

El GNL representó el 60,8% de los aprovisionamientos de gas en agosto, frente al 39,2% correspondiente al gas natural recibido por gasoducto. En total, las entradas al sistema ascendieron a 29.746 GWh durante el mes, un 7,2% más que en agosto de 2025.

Asimismo, las descargas de buques en las plantas de regasificación aumentaron un 11,6% interanual en agosto, hasta 17.027 GWh, tras la llegada de 23 metaneros, ocho más que un año antes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rutte resta importancia a posibles cambios políticos en Europa: "La OTAN seguirá unida y fuerte"

Rutte resta importancia a posibles cambios políticos en Europa: "La OTAN seguirá unida y fuerte"

'El fin de los tiempos': Venecia imagina 'futuros generados' desde las heridas de Colombia

Infobae

El rector de la Universidad Católica de Costa Rica aborda los retos de la educación en una conferencia en la UCAV

El rector de la Universidad Católica de Costa Rica aborda los retos de la educación en una conferencia en la UCAV

La Fiscalía constata un incremento de más de 8 puntos en los incendios intencionados en 2025, el 32% del total

La Fiscalía constata un incremento de más de 8 puntos en los incendios intencionados en 2025, el 32% del total

García delega en un intergrupo parlamentario la pertinencia de un estatuto médico "sobre la base" de una norma común

García delega en un intergrupo parlamentario la pertinencia de un estatuto médico "sobre la base" de una norma común