'El fin de los tiempos': Venecia imagina 'futuros generados' desde las heridas de Colombia

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Gonzalo Sánchez

Venecia (Italia), 10 sep (EFE).- Años y años de vídeos familiares han servido a los realizadores Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas para montar el 'El fin de los tiempos', un video-ensayo experimental en el que hurgan en los traumas de Colombia para generar otros futuros -alarmantes- con la Inteligencia Artificial.

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"Esta es una película, y hemos insistido mucho en ello, de repeticiones y de que, de alguna manera, esa variación en la repetición tiene que ver con que nuestras versiones del pasado también son anticipaciones de lo que puede llegar a venir", explica Cárdenas en una entrevista con EFE durante el certamen veneciano.

'El fin de los tiempos', estrenada este jueves en la Semana Internacional de la Crítica (SIC), un concurso independiente y paralelo de la Mostra, es casi un ensayo audiovisual nutrido por los vídeos grabados durante años por la familia del propio realizador.

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La película muestra los esfuerzos de Salomé por hallar entre ese material los motivos de la tristeza de su madre. En aquellas fiestas familiares o en los momentos más íntimos de su casa, la protagonista observa las heridas de su país y de su continente, como la dictadura, la Operación Cóndor o el atentado del vuelo Avianca.

La gran promesa tecnológica de nuestro tiempo, la Inteligencia Artificial (IA), la ayudará a rastrear las filmaciones para intentar plantear futuros mucho más benévolos para su madre, dándose cuenta de lo realmente difícil que es concebir otra versión del mundo.

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La dupla artística siguen las líneas del denominado 'anarchivismo audiovisual', el uso de material fílmico de forma caótica para pensar en futuros alternativos, y, dado que Cárdenas viene del mundo de la filosofía, bebe de teóricos de la tecnología como Mark Fisher.

Bibiana Rojas Gómez explica que una de las intenciones de la obra era exponer cierto "recelo" por la IA pero desde la ironía, sin proponer una distopía alarmista.

"No queríamos caer en una distopía o una parálisis apocalíptica, sino proponer una revisión de este pasado con proyección al futuro, así como dar cuenta de cómo la tecnología, este capitalismo voraz o la colonización son temas muy intensos que pasan por lugares muy afectivos", sostiene esta artista audiovisual.

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'El fin de los tiempos' arranca desde el apocalipsis que muchos imaginaron 1999 ante el cambio de milenio para pedir a una IA que imagine otros porvenir que alivie a la madre de la protagonista.

El resultado parece cómico cuando genera a Kurt Kobain bailando una cumbia con Margaret Thatcher pero se vuelve más tétrico cuando, al pedirle que muestre cómo sería el mundo con una renta mínima para todos, representa a los trabajadores con grilletes en las manos.

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Los dos artistas colombianos han trabajado juntos en los últimos cinco años, y ya colaboraron en su primer proyecto conjunto, 'El sonido de los grillos' (2022), pero ahora han conseguido estrenarse en el prestigioso festival veneciano.

La directora celebra la decisión de la SIC de acoger el estreno de una película tan rompedora y alternativa, realizada con poco presupuesto y de forma artesanal. "Es muy emocionante", concede.

Su compañero cree "sin lugar a dudas" de que se trata de un hito "muy importante" para sus carreras pero también una "llamada de atención" sobre las posibilidades de la producción audiovisual.

"Esta es una película hecha entre tres amigos que se tomaron el tiempo de tomar un material e investigar para crear a partir de él. Pero también es una película que desafía unos ciertos modelos de realización de producción de corte industrial", ataja. EFE

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(foto)(vídeo)