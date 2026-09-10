Temas del día de EFE Internacional del Jueves, 10 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Dallas (EE.UU.) - El Comité Nacional Republicano clausura una convención extraordinaria de dos días, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

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IRÁN GUERRA

Teherán - El último intercambio de golpes entre Irán y Estados Unidos ha supuesto la mayor oleada de ataques contra buques en el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra, lo que ha reducido la navegación en la estratégica vía y disparado de nuevo el precio del petróleo.

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(Texto)

- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo.

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- Mientras, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen han tomado el control de toda la estratégica provincia de Al Hudeida (oeste) tras haber expulsado a las tropas del Gobierno reconocido internacionalmente de la ciudad de Hays, y han logrado logrado llegar al puerto de Moca, en el mar Rojo.

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PERÚ EEUU

Lima - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Perú para reunirse con su nueva presidenta, la derechista Keiko Fujimori, con el objetivo de explorar oportunidades de mejorar las relaciones comerciales y la cooperación en seguridad y defensa.

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COLOMBIA MIGRACIÓN

Bogotá - La decisión del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de deportar a los migrantes que se encuentren en situación irregular ha disparado la incertidumbre entre muchos extranjeros, especialmente entre la comunidad venezolana, así como sus visitas a Migración para tratar de legalizar su situación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami (EE.UU.) - Una corte federal en Miami comienza a evaluar este jueves una demanda presentada por 992 cubanos que buscan que EE.UU. los regularice en base al permiso temporal que les concedieron las autoridades tras entrar por la frontera con México, lo que marcaría un precedente para unos 600.000 migrantes cubanos.

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FESTIVAL VENECIA

Venecia - La destrucción de la Franja de Gaza se cuela en la competición por el León de Oro del Festival de Venecia con el documental 'Naza', rodado por Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo de la oscarizada ‘No other land’.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La dupla colombiana de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas estrena ‘El fin de los tiempos’ en la Semana Internacional de la Crítica, mientras la chilena Alba Gaviraghi presenta su corto 'Una fortaleza en los Horizontes venecianos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ADEMÁS

FILIPINAS FERRI |- Bangkok - Cinco personas han muerto y 87 permanecen desaparecidas tras el incendio de un barco de pasajeros cerca de la costa de la isla de Coron, un conocido destino turístico de Filipinas, según indicaron este jueves los guardacostas, sin que se sepan aún las causas del incendio ni las nacionalidades de las personas que iban a bordo. (Texto) (Foto)(Vídeo) (Audio)

- Las autoridades de Filipinas confirmaron este jueves a EFE que había extranjeros a bordo del ferri.

EEUU CHARLIE KIRK | Washington - La organización ultraconservadora Turning Point USA fundada por el activista Charlie Kirk celebra un evento en su memoria en la Universidad Utah Valley con motivo del primer anivesario de su asesinato en este campus. (Texto)

GUSTAVO DUDAMEL | Nueva York - El director Gustavo Dudamel asumirá su cargo como director de la New York Philharmonic en un evento inaugural que se celebrará en el Radio City Music Hall y contará con la participación de artistas invitados como Lizzo, St. Vincent, Aaron Tveit y Joaquina. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

NUESTROS TEMAS

EUROPA ULTRADERECHA | Redacción Internacional - Europa afronta en los próximos meses un calendario electoral en el que la principal incógnita será medir la pujanza de una ultraderecha en alza en todo el continente y que, de cumplirse los pronósticos, podría entrar en el gobierno de España y llegar incluso a la presidencia de Francia. (Texto)(Foto)

ASIA DEFENSA | Tokio- Mejores condiciones para los soldados, inteligencia artificial (IA) y un mayor papel de las mujeres son algunas de las soluciones sobre la mesa para garantizar el futuro de sus ejércitos en los países asiáticos más envejecidos, un problema de actualidad en Japón ante la sugerencia de reclutar extranjeros. (Texto)(Audio)

SUDÁN DEL SUR SEQUÍA | Yuba - Sudán del Sur, el país más joven del mundo, afronta una difícil situación provocada por la sequía y la consecuente escasez de agua que amenaza con reducir las cosechas, provocar la muerte de ganado y profundizar la crisis de inseguridad alimentaria que ya afecta a más de la mitad de la población del país. Por Atem Simón Mabior (Texto)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - El Gobierno israelí ha reaccionado con una contundencia sin precedentes a la prohibición de Reino Unido a la importación de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania ocupada, una respuesta firme que llega a mes y medio de las elecciones parlamentarias en Israel. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

14:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA EDUCACIÓN.- La Federación Venezolana de Maestros convoca a una rueda de prensa en Caracas a propósito del inicio de año escolar 2026-2027. Sede nacional de la Federación Venezolana de Maestros, Av. Este, Estadio Brígido Iriarte, Urb. Las Fuentes. (Texto)

16:00 GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Una corte federal en Miami analiza una demanda de casi 1.000 migrantes de Cuba que buscan regularizarse (Texto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- La 51 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se inicia este jueves con "Being Heumann", de la oscarizada Siân Heder, sobre la activista Judith Heumann y la histórica ocupación en 1977 de un edificio federal de San Francisco, con Ruth Madeley y Mark Ruffalo en los principales papeles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- SIN BANDERA.- El icónico dúo romántico Sin Bandera conversa con EFE sobre el arranque de su esperada gira por Estados Unidos con 'Escenas Tour', un espectáculo que celebra más de dos décadas de trayectoria fusionando la nostalgia de sus más grandes éxitos con la frescura de su nueva producción discográfica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York - 11-S ANIVERSARIO - El arte se convierte en memoria del 11-S con 'Ground Zero 360 - Remembrance', una exposición que reúne en Nueva York a artistas españoles e internacionales con motivo del 25 aniversario de los atentados y que busca rendir homenaje a las víctimas y reivindicar la capacidad de resiliencia frente a la tragedia- (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York.- EEUU MODA.- Arranca la Semana de la Moda de Nueva York con 70 desfiles de marcas 'made in USA', desde establecidas Tommy Hilfiger y Michael Kors hasta emergentes como Milamore y Aisling Camps, y con la novedad de que a partir esta edición se aplica un veto a las pieles animales. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a agosto pasado, después de que en julio pasado se registrase una inflación interanual del 33,8 %. (Texto)

Lima.- AMÉRICA DEFENSA.- Comienzan en Perú los ejercicios y maniobras navales mutlinacionales 'Unitas 2026', que reúnen en el país andino a 5.000 militares de 24 países, entre el 10 y 24 de septiembre. (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Europa

Nicosia.- CHIPRE ISRAEL.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, realiza hoy una visita diplomática a Chipre, donde se reunirá con el presidente chipriota, Nikos Jristodoulides, para abordar temas bilaterales y de seguridad regional. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- La enviada de la ONU, la colombiana María Ángela Holguín, visita Chipre para reunirse con los líderes Nikos Jristodulidis y Tufan Erhürman, en un esfuerzo por reactivar el diálogo de paz estancado desde hace casi una década.

París.- CUMBRE ESPACIO.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene en la cumbre sobre el espacio que se celebra en la capital francesa.

París.- FRANCIA MONUMENTOS.- El patio de honor del monumental complejo de Los Inválidos, en París, reabre tras una gran reforma destinada a mejorar su preservación y accesibilidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La dupla colombiana de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas estrena su película ‘El fin de los tiempos’ en la Semana Internacional de la Crítica, concurso paralelo e independiente del Festival de Venecia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La chilena Alba Gaviraghi estrena su primer cortometraje ‘Una fortaleza’ en el concurso de la sección Horizontes del Festival de Venecia, dedicada a las nuevas vanguardias cinematográficas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La destrucción de la Franja de Gaza se cuela en la competición por el León de Oro del Festival de Venecia con el documental 'Naza', rodado por Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo de la oscarizada ‘No other land’. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO ARTE.- Inauguración de la escultura 'Lady In Blue', de la artista neoyorquina Tschabalala Self, como parte de la instalación rotatoria del 'Cuarto Pedestal' de la plaza Trafalgar Square de Londres Trafalgar Square (Vídeo)

París.- FRANCIA GASTRONOMÍA.- Se celebra del 10 al 13 de septiembre la décima edición del Village International de la Gastronomie con la presencia de 80 países, entre ellos varios latinoamericanos, con Italia como invitado de honor y Alain Ducasse como embajador del acontecimiento Plaza de la Concordia

París.- FRANCIA TINTORETTO.- La exposición 'Tintoretto eterno' trae a París una visión panorámica de la carrera de este maestro de la escuela veneciana y muestra cómo su legado artístico trasciende los siglos y las fronteras, hasta convertirlo en un artista de referencia para la pintura francesa del siglo XIX. (Texto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- Inicio de la campaña electoral en Marruecos que se prolongará hasta el próximo día 22, en vísperas de las elecciones legislativas previstas para el 23 de septiembre.

El Alamein.- EGIPTO DEFENSA.- Concluye hoy en el Aeropuerto Internacional de El Alamein la segunda edición de su feria internacional de aviación (El Alamein International Airshow 2026), consolidándose como una de las citas estratégicas para el sector aeroespacial y de defensa en el norte de África y Oriente Medio. (Texto)

África

Yuba.- SUDÁN DEL SUR VIOLENCIA.- La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur ofrece hoy una rueda de prensa en Yuba para presentar sus observaciones y conclusiones preliminares de los cuatro días de visita al país, en un momento en el que la nación africana se enfrenta a un nuevo conflicto armado, a una tensión política y a riesgos cada vez mayores para el proceso de paz, al tiempo que se encamina hacia las primeras elecciones de su historia

Yuba.- SUDÁN DEL SUR SEQUÍA.- La sequía en Sudán del Sur amenaza con reducir las cosechas, provocar la muerte de ganado y profundizar la crisis de inseguridad alimentaria que ya afecta a más de la mitad de la población del país. (Texto)

Asia

Tokio.- ASIA DEFENSA.- Mejores condiciones para los soldados, inteligencia artificial (IA) y un mayor papel de las mujeres son algunas de las soluciones sobre la mesa para garantizar el futuro de sus ejércitos en los países asiáticos más envejecidos, un problema de actualidad en Japón ante la sugerencia de reclutar extranjeros. (Texto)Preah

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