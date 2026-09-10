La producción de crudo OPEP en el Golfo aumenta un 1,6 % pese a la fuerte caída en Irán

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Viena, 10 sep (EFE).- La producción de crudo de los países de la OPEP en el Golfo Pérsico subió un 1,6 % en agosto respecto al mes precedente pese al pronunciado descenso del bombeo en Irán (-16 %), compensado principalmente por ell fuerte aumento de las extracciones en Irak, según informó este jueves el cartel con sede en Viena.

Los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombearon en agosto 24 millones de barriles diarios (mbd), un 1,46 % más que el mes anterior, según los datos de fuentes independientes incluidas en el análisis mensual del mercado publico hoy por el grupo.

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La producción de los doce países del grupo (contando aún a Emiratos Árabes Unidos, que anunció su marcha en mayo) es un 15 % inferior a la de enero, antes de la guerra iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que han provocado bloqueos en el estrecho de Ormuz, por donde se transportaba cerca del 20 % del petróleo que se consume en el planeta. EFE