La pareja de 'Fergie' Chambers pide al Gobierno denegar su extradición a EEUU y Podemos le define como "preso político"

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La pareja del activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers, Stella Schnabel, ha reclamado al Gobierno que deniegue el proceso de extradición a Estados Unidos, tras denunciar que sufre persecución por las autoridades de ese país y alertar de que sus derechos no serán respetados si es trasladado.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado esa petición y ha proclamado que su caso se convierte en el del "primer preso político" en España por defender la causa palestina.

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Así lo han trasladado ambas en las inmediaciones de la Cámara Baja tras la reunión que ha mantenido Schnabel junto al abogado de Chambers en España, Baltasar Garzón, con representantes de los grupos de la izquierda alternativa para exponer la situación que atraviesa su pareja.

Chambers fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza, a raíz de una orden internacional de arresto emitida por las autoridades estadounidenses, y fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que será el tribunal encargado de decidir sobre el expediente de extradición.

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Schnabel ha recalcado que su pareja permanece en prisión desde entonces no por "crímenes que nunca ha cometido" sino simplemente por ser un "activista", "apoyar" a la gente palestina y respaldar que reciban ayuda humanitaria.

La pareja de 'Fergie' Chambers ha enfatizado que el Gobierno español "es lo opuesto" al de EEUU y, en consecuencia, confía en que tomará la decisión correcta de no extraditarle a Norteamérica, donde a su jucio, ahora no hay respeto por las leyes internacionales ni por los derechos humanos, incluso para los propios norteamericanos.

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ES "INACEPTABLE" QUE SIGA PRESO

Por su parte, Belarra ha denunciado que la situación de este activista y filántropo "no tiene precedentes" y ha alertado de que, bajo su punto de vista, Chambers es el "primer preso político por la causa palestina en España".

Es más, ha exclamado que esto es "inaceptable e insoportable" mientras ha denunciado que se ha tratado de criminalizar a otros activistas propalestinos en España, como los que se movilizaron para interrumpir la pasada edición de la Vuelta Ciclista.

Belarra ha reafirmado que 'Fergie' Chambers está preso por solidarizarse con la población palestina y ha exigido al Ejecutivo que frene esa petición de extradición y le ponga de inmediato en libertad, incluso si eso comporta enfrentarse a la Administración norteamericana para que no se cometa este "atropello".

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Cabe recordar que Sumar tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley, impulsada por Izquierda Unida (IU), para solicitar al Gobierno la paralización del proceso de extradición que pesa sobre este activista.