Bruselas desembolsa 150 millones de euros a Jordania en ayuda macrofinanciera

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Bruselas, 10 sep (EFE).- La Comisión Europea confirmó este jueves el desembolso de 150 millones de euros a Jordania en concepto del segundo tramo de ayudas del programa de asistencia macrofinanciera de la Unión Europea a su socio en Oriente Medio.

La entrega se produce tras comprobar que Jordania ha cumplido con las reformas y medidas políticas acordadas, así como "el esfuerzo continuado por defender los principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos" y su "historial satisfactorio" en el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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Estas reformas buscan fortalecer la economía jordana en áreas "clave" como la gestión de las finanzas públicas, la lucha contra la corrupción, las políticas de protección social y de mercado laboral, la transición verde y el entorno empresarial, según insistió el bloque europeo.

La ayuda forma parte de un paquete de 500 millones de euros que Jordania solicitó en 2023 para hacer frente al deterioro de su situación económica por la inestabilidad regional generada por la guerra en Gaza.

El programa fue finalmente aprobado en abril del año pasado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo y el primer desembolso -de 250 millones de euros- se produjo en septiembre de 2025.

En el comunicado europeo se lee que Jordania "es un socio clave para Europa en Oriente Medio y un pilar fundamental de la estabilidad regional".

Se prevé que el último tramo de estas ayudas, de 100 millones de euros, se desembolse el próximo año, siempre que se cumplan las medidas de política establecidas en el memorando de entendimiento entre ambos socios. EFE