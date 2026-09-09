Supremo de EE.UU. rechaza mantener el nuevo mapa electoral republicano de Missouri

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Washington, 8 sep (EFE).- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la petición de Missouri para mantener en las elecciones legislativas de noviembre un nuevo mapa de distritos respaldado por el presidente Donald Trump y diseñado para favorecer a los republicanos.

El Supremo dejó vigente así el fallo de la Corte Suprema de Missouri, que había determinado que el nuevo mapa no podía utilizarse en las elecciones generales porque una iniciativa ciudadana que reunió más de 300.000 firmas obligaba a someterlo a referéndum.

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El tribunal estatal concluyó que la petición había suspendido la entrada en vigor de las nuevas demarcaciones desde diciembre y que estas no podrían aplicarse hasta recibir la aprobación de los votantes.

El nuevo mapa fue impulsado por los republicanos después de que Trump instara el año pasado a los estados controlados por su partido a redibujar sus distritos antes de las elecciones de mitad de mandato.

La modificación afecta especialmente al quinto distrito, que representa el demócrata Emanuel Cleaver en Kansas City: la nueva configuración divide partes de la ciudad y extiende el distrito hacia zonas rurales de mayoría republicana.

La decisión del Supremo, sin embargo, no puso fin al conflicto. El juez federal Stephen Clark emitió poco después una orden temporal que impide a Missouri utilizar los antiguos distritos y obliga al estado, por ahora, a mantener el nuevo mapa en las elecciones de noviembre.

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Clark argumentó que cambiar las demarcaciones después de las primarias, celebradas en agosto bajo el nuevo mapa, generaría confusión entre los votantes y pondría en duda las candidaturas y los resultados de esos comicios.

La disputa se produce en un contexto de estrecho equilibrio en la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan actualmente con una mayoría de 219-214.

De acuerdo con medios locales, se estima que el nuevo mapa de Missouri podría ayudar al Partido Republicano a conservar un escaño adicional, mientras que forma parte de una estrategia más amplia de rediseño electoral promovida por Trump que, según estimaciones citadas por la agencia, podría beneficiar a los republicanos en hasta 16 distritos en varios estados.

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Por ahora, los votantes de Missouri siguen sin tener certeza definitiva sobre qué mapa regirá las elecciones del 3 de noviembre, mientras continúan los litigios estatales y federales. EFE