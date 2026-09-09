Sheinbaum recibe el miércoles a secretario de Comercio de EEUU en plena revisión del T-MEC

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Ciudad de México, 8 sep (EFE).- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se reunirá este miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, quien también estará presente en la reunión.

El encuentro entre Lutnick y Sheinbaum se producirá en plena revisión del Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y en medio de fricciones por la agresiva retórica de Washington.

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"Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el secretario Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU. para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países. Les mantengo informados", apuntó Ebrard en un mensaje en redes sociales.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que "tamales picantes y tomates", aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva "muy bien" con Sheinbaum.

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Trump se refirió así a su vecino del sur mientras respondía preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195.000 millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos", afirmó.

La pasada semana, la presidenta mexicana aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido "sus dificultades", confía en alcanzar un "entendimiento" en las áreas de seguridad y comercio.

La ronda más reciente de revisión comercial con EEUU se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica. EFE

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