2-0. Fluminense vence sin apuros a Platense y mete un pie en semifinales

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São Paulo, 8 sep (EFE).- Fluminense no tuvo apuros para vencer este martes a Platense por 2-0 en el partido que dio inicio a los cuartos de final de la Copa Libertadores y metió un pie en las semifinales.

Con este resultado, el equipo carioca se puede clasificar aun si es derrotado por un gol de diferencia en el juego de vuelta, el próximo martes en Buenos Aires.

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El encuentro de este martes, jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tuvo un inicio bastante peleado, pero el Fluminense intensificó sus ataques con el paso de los minutos y supo aprovechar dos descuidos del rival.

A los 20 minutos del inicio, el veterano Hulk, fichado en mayo para reforzar la plantilla a sus 40 años, le hizo un pase largo a Nonato, que salió a la carrera hacia la portería contraria y adelantó al equipo en el marcador.

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Nueve minutos después, fue la vez de Hulk, quien marcó el segundo gol tras una buena asistencia de Ganso dentro del área.

En el segundo tiempo, Platense dio señales de reacción y ya en la primera jugada logró amenazar el área del 'Flu', aunque el disparo de Barrios se fue lejos de la portería de Fábio.

La entrada en campo de Merlini y Gauto ayudó a mejorar la posesión del balón y a afilar el ataque frente a un Fluminense disminuido, pero el conjunto argentino no logró transformar las ocasiones en gol.

El resultado final muestra la solidez del equipo carioca, que no echó en falta la ausencia de uno de los pilares ofensivos de la plantilla, el uruguayo Agustín Canobbio, expulsado en el sufrido partido de vuelta de los octavos frente a Independiente Rivadavia.

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Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, llegó al encuentro en plena racha, con tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos e invicto desde que Marcão asumió las riendas en agosto.

Esta buena secuencia mantiene al Tricolor Carioca en la cuarta posición de la liga brasileña, a nueve puntos del líder.

Entre tanto, Platense, que participa por primera vez en la Copa Libertadores, pasa por un momento complicado en la liga argentina, donde ocupa la duodécima posición del Grupo A entre 15 equipos.

En octavos de final, eliminó a Coquimbo Unido de Chile en la tanda de penales tras dos empates en los 180 minutos reglamentarios.

2. Fluminense: Fábio; Guga, Julián Millán, Thiago Silva, Renê (m.91, Guilherme Arana); Martinelli (m.79, Hércules), Nonato, Ganso (m.63, Lucho Acosta); Kevin Serna, Hulk (m.49, Germán Cano), Yeferson Soteldo (m.79, Savarino).

Entrenador: Marcão.

0. Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Guido Mainero (m.61, Juan Gauto); Kevin Retamar (m.86, Franco Zapiola), Gastón Togni (m.60, Bautista Merlini), Bruno Sepúlveda (m.84, Augusto Lotti).

Entrenador: Martín Palermo.

Goles: 1-0, m.20: Nonato. 2-0 m. 29: Hulk.

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte, con Andrés Cunha en el VAR.

Estadio: Maracaná, en Río de Janeiro. EFE

(foto)