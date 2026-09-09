Nicaragua protesta ante Costa Rica por llamados de campesinos a una intervención militar

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San José, 8 sep (EFE).- El Gobierno nicaragüense protestó este martes ante el de Costa Rica por los llamados del Movimiento Campesino Anticanal a una intervención militar en Nicaragua y acusó a esa organización opositora en el exilio de utilizar a menores de edad para leer un pronunciamiento.

El cocanciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en la que asegura que ese movimiento solicitó "en múltiples ocasiones" una "intervención militar" en Nicaragua para "lesionar los derechos fundamentales" de sus ciudadanos.

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"Recientemente, desde la República de Costa Rica se emitió un pronunciamiento público de parte de un autodenominado 'Movimiento Campesino Anticanal', del cual no se tiene registro oficial de sus miembros, ni de la cantidad de estos; sin embargo, en múltiples ocasiones han solicitado intervención militar en nuestro país para lesionar los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses", reprochó Managua.

Asimismo, el cocanciller nicaragüense criticó que en ese pronunciamiento se utilizó a menores de edad para leerlo; por lo que manifestaron su "rechazo absoluto a la exposición infantil en espacios inadecuados".

"La presencia de niñas, niños y adolescentes en este contexto representa una vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales y una grave negligencia por parte de los actores involucrados", apuntó.

La Cancillería de Nicaragua argumentó que "la infancia no puede ni debe ser instrumentalizada, expuesta ni utilizada como un elemento de distracción, legitimación o escudo, en escenarios que sobrepasan su madurez emocional y física, comprometiendo directamente su integridad y su seguridad".

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"Exponer a la niñez a dinámicas de esta naturaleza vulnera los principios rectores de protección integral consagrados en los marcos legales nacionales e internacionales", agregó.

Managua expresó su "rechazo absoluto a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes", al sostener que "la protección infantil no es negociable, ni está supeditada a coyunturas políticas o sociales".

"Instamos al ilustre Gobierno de Costa Rica a luchar juntos para evitar que se vulneren estos principios rectores de protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes", subrayó.

El reclamo de Nicaragua se produce después de que Costa Rica expresara el jueves pasado "su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral".

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El Gobierno costarricense anunció que apoyará "una respuesta firme y coordinada" en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La semana pasada, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura (de dos necesarias) una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial. EFE

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