Miércoles, 9 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

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Dallas (EE.UU.) - El Comité Nacional Republicano celebra una convención extraordinaria, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

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IRÁN GUERRA

Teherán - El tráfico de buques se ha vuelto a ver afectado en el estrecho de Ormuz por los últimos ataques a petroleros por parte de Irán y Estados Unidos, en medio de las alarmas de los países del golfo acerca de la necesidad de reabrir la estratégica vía marítima.

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ESPAÑA MIGRACIÓN

Bruselas - El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne en Bruselas con la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, que estarán centrados en reforzar la participación de las ciudades de Ceuta y Melilla en las instituciones europeas.

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NORUEGA MONARQUÍA

Oslo - Noruega se despide del rey Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, en un funeral en la catedral de Oslo al que asistirá la familia real noruega y numerosos jefes de Estado y representantes de casas reales europeas tras un cortejo fúnebre por las calles de la capital.

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EEUU APPLE

Nueva York - Apple presenta en Cupertino (EE.UU.) sus nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max y, previsiblemente, su primer iPhone plegable, un modelo de alta gama que podría superar los 2.000 dólares y que se perfila como la gran novedad de la compañía en el debut de John Ternus como director ejecutivo.

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ADEMÁS

ECUADOR EEUU | Quito - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Ecuador para reunirse con su presidente, el derechista Daniel Noboa, con quien se busca fortalecer la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA TERREMOTO - Cali (Colombia) - Colombia aún se restaña las heridas a un mes del gran terremoto del 10 de agosto, el mayor seísmo en lo que va de siglo en el país, y mira hacia la reconstrucción mientras continúa contando muertos, buscando desaparecidos y desescombrando en medio país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - La polémica sobre el conocimiento que Benjamin Netanyahu pudo haber tenido antes del ataque de Hamas el 7 de octubre marca los prolegómenos de una campaña electoral que no ha detenido las operaciones del Ejército israelí en Líbano y en Gaza. (Texto)

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CHINA MAO | Shaoshan (China) - Medio siglo después de su muerte, Mao Zedong continúa ocupando un lugar central en el relato político del Partido Comunista de China (PCCh), que reconoce los desastres causados por algunas de sus políticas sin renunciar al fundador sobre el que descansa buena parte de su legitimidad histórica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- "Tierra natal de un gran hombre", anuncia un cartel nada más llegar a Shaoshan, donde cincuenta años después de la muerte de Mao miles de viajeros visitan su casa natal, su estatua y tiendas cargadas de recuerdos con la efigie del fundador de la República Popular, una figura todavía venerada pese a las sombras de su legado. Por Álvaro Alfaro (Texto) (Foto) (Vídeo)

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NEPAL RIADA | Katmandú/Pekín - Se cumplen dos semanas de la devastadora riada que arrasó el norte de Nepal y el oeste de la región autónoma del Tíbet (China), dejando hasta el momento más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. (Texto)

- Se cumplen 75 años de la entrada de las tropas del Ejército chino en Lhasa, la capital del Tíbet, evento que culminó lo que las autoridades chinas denominan "liberación" de la región. (Texto)

FESTIVAL VENECIA | Venecia (Italia) - La competición oficial del 83 Festival de Venecia estrena ‘Il fuoco che ti porti dentro’, adaptación del italiano Edoardo De Angelis de la exitosa novela homónima, ‘Un bon petit soldat’ del francés Stéphane Brizé, y ‘DAU’ del alemán-británico Ilya khrzhanovsky. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA TELENOVELA | Nueva York - La Americas Society de Nueva York inaugura la exposición 'Telenovela', que explora este fenómeno audiovisual panamericano y su impacto cultural, social y político en el mundo occidental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY GUERRILLA.- Se cumplen seis años del secuestro del exvicepresidente de Paraguay Óscar Denis, quien está en poder de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde el 9 de septiembre de 2020. (Texto)

14:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- Un equipo de especialistas de las agencias PNUD y Unesco trabaja en el rescate del único archivo estatal que documenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), un acervo de más de 57.000 expedientes expuesto al deterioro y clave para atender al 51 % de las víctimas que quedaron sin resarcimiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Nueva York.- CULTURA TELENOVELA.- La Americas Society de Nueva York inaugura la exposición 'Telenovela', que explora este fenómeno audiovisual panamericano y su imPacto cultural, social y político en el mundo occidental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Cupertino (EE.UU.).- EEUU APPLE.- Apple presentará la nueva gama de los iPhone 18, entre los que, según la prensa especializada, estará su primer iPhone plegable, un evento que supondrá el debut de John Ternus como director ejecutivo de la compañía. (Texto) (Vídeo)

Toronto.- 11S ANIVERSARIO.- Hace 25 años, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo tras los atentados del 11-S, Canadá abrió aeropuertos, escuelas, iglesias y hogares para acoger a más de 33.000 pasajeros atrapados en el aire. Ahora, las políticas de la Administración de Donald Trump están cerrando puertas que nadie sabe cuándo volverán a abrirse. (Texto)

Buenos Aires - MALVINAS ARGENTINA - La denuncia presentada por el Gobierno de Argentina contra la actividad petrolera en las islas Malvinas apunta contra un "entramado" de empresas constituidas en Israel, el Reino Unido y Canadá, a las que acusa de operar ilegalmente en ese archipiélago bajo administración británica y cuya soberanía reclama el país suramericano. (Texto)

Miami (EE.UU.) - EEUU INMIGRACIÓN - Una corte federal en Miami analiza este jueves una demanda que busca marcar un precedente para regularizar a medio millón de cubanos en Estados Unidos y hacer valer de nuevo la Ley del Ajuste Cubano, mientras los arrestos de estos migrantes se han quintuplicado en el actual mandato de Donald Trump. Por Pedro Pablo Cortés (Texto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO EEUU - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe al secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, para tratar la relación comercial en medio de las amenazas de aranceles de Washington y la revisión del Tratado de Comercio trilateral con Canadá (T-MEC). (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY TURISMO.- El ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni, encabeza un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing para dialogar sobre las expectativas que existen en el país sudamericano con vistas a la próxima temporada estival. (Texto)

Dallas.- EEUU ELECCIONES.- El Comité Nacional Republicano celebra una histórica convención, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a las elecciones de medio término de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa - HONDURAS EL NIÑO (Entrevista) - La directora regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, que se desplazó este miércoles al sur de Honduras para conocer los efectos de la sequía a causa del fenómeno El Niño, advirtió que la inseguridad alimentaria podría afectar a 1,9 millones de hondureños. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR PANAMÁ.- Ecuador y Panamá impulsan Expoconecta 2026, una iniciativa orientada a profundizar los vínculos económicos, productivos y turísticos entre las dos naciones. Quorum

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Rhode Island celebra primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Montevideo - URUGUAY SALUD - Uruguay afronta un nuevo Día Nacional de la Prevención de la Prematurez atravesando un evolución positiva y sostenida de los indicadores, que muestran que los casos en el país sudamericano pasaron de 47.000 en 2015 a 30.000 en 2025. (Texto)

Europa

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste al debate general sobre el proyecto presupuestario para 2027 en la Cámara Baja. (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL LITERATURA.- La Asociación Portuguesa de Editores y Libreros (APEL) presenta a la prensa extranjera À Margem (Doca do Bom Sucesso, Belém, Lisboa)

11:00 GMT.- Oslo.- NORUEGA MONARQUÍA.- Noruega se despide del rey Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, en un funeral en la catedral de Oslo al que asistirá la familia real noruega y numerosos jefes de Estado y representantes de casas reales europeas tras un cortejo fúnebre por las calles de la capital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Bruselas.- UE VIVIENDA.- La Comisión Europea presenta su Ley de Vivienda Asequible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA UE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Berlin con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, con quien abordará, entre otros temas, el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE). (Texto)

17:00 GMT.- Berlín.- BCE TIPOS.- Con motivo de la celebración de la reunión de política monetaria en Berlín, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, darán un discurso respectivamente en la cena oficial organizada por el banco central de Alemania.

Bruselas.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúne en Bruselas con la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, que estarán centrados en reforzar la participación de las ciudades de Ceuta y Melilla en las instituciones europeas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA JUICIO.- El Tribunal de Apelación de París juzga al exprimer ministro centrista François Bayrou por malversación de fondos del Parlamento Europeo a través de asistentes parlamentarios que trabajaban para el partido y no para los eurodiputados, que era para lo que se les pagaba. Bayrou fue absuelto en primera instancia.

Nicosia.- CHIPRE ONU.- En el marco de los esfuerzos por retomar el proceso de paz, el presidente grecochipriota Nikos Jristodulidis y el líder turcochipriota Tufan Erhürman se reúnen en la sede de la ONU en Chipre.

Linz.- FESTIVAL ARTE DIGITAL.- La ciudad de Linz acoge hasta el 13 de septiembre el festival de arte, tecnología y sociedad Ars Electronica, que celebra su 47ª edición bajo el lema "El futuro empieza: Negociando la humanidad" y en el que participan artistas, científicos y pensadores de todo el mundo.

Bruselas.- UE PARAGUAY.- La alta representante de la UE, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano

Moscú.- RUSIA VIETNAM.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su homólogo de Vietnam, To Lam, para debatir asociación estratégica (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La violencia de la dictadura más longeva de Europa, la de Bielorrusia, queda documentada con grabaciones inéditas en la cinta ‘Listy - Letters from the silenced country’, presentada fuera de concurso en el Festival de Venecia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La competición oficial del 83 Festival de Venecia estrena ‘Il fuoco che ti porti dentro’, adaptación del italiano Edoardo De Angelis de la exitosa novela homónima, ‘Un bon petit soldat’ del francés Stéphane Brizé, y ‘DAU’ del alemán-británico Ilya khrzhanovsky. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Liubliana.- ESLOVENIA ISRAEL.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, realiza una visita oficial a Eslovenia, para inaugurar la primera embajada israelí en Liubliana.

Belgrado.- SERBIA UE.- Marta Kos, comisaria de Vecindad y Ampliación de la Comisión Europea, visita Serbia, país candidato a la UE.

París.- OCDE ESPACIO.- La OCDE publica un informe sobre la economía del espacio, que analiza los presupuestos de los gobiernos, pero también la creciente inversión privada.

París.- CUMBRE ESPACIO.- Cumbre internacional sobre el espacio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Alamein.- EGIPTO DEFENSA.- La segunda jornada del El Alamein International Airshow 2026 centra hoy sus actividades en las exhibiciones técnicas, reuniones de negocios y demostraciones comerciales del sector de la aviación y la defensa, con la participación de patrocinadores y multinacionales clave de la industria internacional. (Texto)

África

Nairobi.- ÁFRICA EL NIÑO.- Los países de África oriental y austral ya están realizando preparativos para hacer frente al fenómeno de El Niño, ante las predicciones que pronostican unos efectos más devastadores que en ocasiones anteriores, y con potencial de desplazar a millones de personas en la región. Pablo Muñoz Campaña (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Se celebra el 78º aniversario del Día de la Fundación de Corea del Norte en 1948, una de las festividades más importantes del país, en la que el líder norcoreano suele recibir felicitaciones e intercambiar saludos con sus homólogos de otros países, mientras se rinde tributo ante las estatuas de los dos mandatarios previos.

Pekín.- CHINA TÍBET.- Se cumplen 75 años de la entrada de las tropas del Ejército chino en Lhasa, la capital del Tíbet, un evento que culminó lo que las autoridades chinas denominan "liberación" de la región.

Wellington.- N.ZELANDA HUELGA.- Sindicatos de Nueva Zelanda han convocado una huelga en la que se espera participen miles de funcionarios al fracasar las negociaciones sobre salarios y condiciones laborales, un paro que aumenta la presión sobre el gobierno a dos meses de celebrar elecciones generales.

Seúl.- COREA DEL SUR MUJERES.- Human Rights Watch (HRW) denunció que las mujeres en Corea del Sur sufren una "discriminación sistémica" de género durante su vida laboral que se agrava con la edad, según un informe publicado este miércoles por la oenegé, que documenta brechas salariales y de pensiones y mayor exposición a abusos. (Texto)

Katmandú.- NEPAL RIADA.- Se cumplen dos semanas de la devastadora riada que arrasó el norte de Nepal, dejando hasta el momento más de 1.300 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Shaoshan.- CHINA MAO.- "Tierra natal de un gran hombre", anuncia un cartel nada más llegar a Shaoshan, donde cincuenta años después de la muerte de Mao Zedong miles de viajeros visitan su casa natal, su estatua y tiendas cargadas de recuerdos con la efigie del fundador de la República Popular, una figura todavía venerada pese a las sombras de su legado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shaoshan.- CHINA MAO.- China recuerda este miércoles los 50 años de la muerte de Mao Zedong, fundador de la República Popular y figura todavía central en el relato político del Partido Comunista, mientras su localidad natal, Shaoshan, continúa recibiendo a miles de admiradores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shaoshan.- CHINA MAO.- Medio siglo después de su muerte, Mao Zedong continúa ocupando un lugar central en el relato político del Partido Comunista de China (PCCh), que reconoce los desastres causados por algunas de sus políticas sin renunciar al fundador sobre el que descansa buena parte de su legitimidad histórica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de agosto de la inflación, que el mes anterior había subido un 0,5 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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