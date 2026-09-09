Elena del Rivero abre las ventanas de su estudio en Nueva York para recordar el 11S

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Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 8 sep (EFE).- La artista española Elena del Rivero abrió este martes las ventanas de su estudio en Nueva York para recordar el atentado del 11 de septiembre 25 años después, con una exposición en la que el polvo y los materiales recogidos en la calle son los protagonistas.

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El 11 de septiembre de 2001, el estudio-vivienda de la artista Elena del Rivero se vio afectado por el colapso de las Torres Gemelas durante el atentado terrorista en el que fallecieron casi 3.000 personas.

Tras los ataques, la valenciana, que desde 1991 reside en Nueva York, se dedicó a crear el 'Archive of Dust' ('Archivo de polvo'), una serie de obras e instalaciones que, a partir de objetos recuperados de su vivienda, buscaban transformar la destrucción de sus piezas en nuevas creaciones artísticas.

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Ahora, Elena del Rivero expone hasta el 10 de octubre en LOT-EK Studio, un pequeño local ubicado en el barrio del East Village, ‘DUST’ (‘POLVO’), en el que recuerda cómo hace 25 años empezó a recoger basura de los alrededores de su casa para transformarlos en obras de arte.

Así, sobre las paredes de LOT-EK cuelgan curiosas esculturas hechas con objetos que del Rivero encontró principalmente en parques de la Gran Manzana, como un rastrillo, hilos para coser o cadenas.

Sin embargo, lo que más llama la atención del público es una montaña de polvo tras la que se esconden diversos objetos, como un libro y la funda transparente de un teléfono móvil.

"Había un edificio justo al lado del mío. Vi a los obreros trabajando y el polvo alrededor me encantó. Así que me acerqué a ellos. Les dije: ‘¿Me podéis dar un poco?’", recuerda entre risas durante la inauguración de la muestra.

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Vestida con una camiseta negra de manga corta conjuntada con una bandana del mismo color, Elena del Rivero cuenta que ella no estaba en Nueva York cuando sucedieron los ataques.

"Estaba en España montando una exposición. Vi la destrucción de la Torre Sur cuando me llamó mi madre; yo estaba preparando la muestra en una galería. Eran las tres de la tarde y me dijo: ‘Elena, el World Trade Center está en llamas’", rememora.

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Como no tenía televisión en la galería, la artista se dirigió hacia una cafetería para ver lo que estaba pasando: "Me pedí un café y vi cómo el mundo se derrumbaba ante mis ojos, y creí ver cómo se derrumbaba ante mí. Creo que yo también me derrumbé de esa forma porque no recuerdo nada más", expresa.

Al regresar a Nueva York, recopiló más de 3.000 hojas de papel que recuperó de su casa-estudio. Al principio, recorría su vivienda y los alrededores de las Torres sin protección, sin ser consciente de que el aire que respiraba era dañino.

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"No llevaba mascarilla hasta que me lo dijo el médico", asegura.

En aquella época, también comenzó a grabar lo que veía desde las ventanas de su estudio, reuniendo más de 100 imágenes y vídeos de aquellos meses posteriores al 11S, plagados de incertidumbre y dolor.

Ahora, LOT-EK expone parte de estas grabaciones, que muestran a bomberos trabajando en labores de rescate, grúas retirando escombros de la Zona Cero, camiones con la bandera de Estados Unidos y restos de papeles y otros objetos que cayeron al colapsar las torres.

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Las obras de la artista, que se enfoca en la pintura, piezas sobre papel, instalaciones a gran escala y ‘performances’, han pasado por el Museo Metropolitano de Arte (Met), el Museo de Arte Moderno (MoMa), ambos en Nueva York, la Galería de Arte de la Universidad de Yale y el Museo Reina Sofía, en España. EFE

(foto) (vídeo)