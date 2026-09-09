Ejército de Bolivia suspende por seguridad tareas de búsqueda tras explosiones en cuartel

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La Paz, 8 sep (EFE).- El Ejército de Bolivia dispuso este martes suspender temporalmente las tareas de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos tras las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar, hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias para reanudarlas.

"La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada", anunció la entidad castrense en un comunicado.

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La disposición se debe a que en el área afectada existen "bienes de la unidad (militar) que permanecen precintados", por lo que previamente se tienen que verificar las condiciones para continuar la labor.

Asimismo, el Ejército indicó que las labores se reanudarán una vez que las autoridades e instancias especializadas "determinen el desalojo del material existente en el sector y establezcan que el área reúne las condiciones de seguridad necesarias para continuar con las tareas de remoción y búsqueda".

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Esta jornada, el fiscal general, Róger Mariaca, informó que hasta el momento se tiene nueve decesos, en su mayoría militares, de los que ocho fueron identificados, mientras que se busca a cuatro uniformados que "habrían estado en el lugar".

Mariaca ratificó que la Fiscalía inició un proceso penal contra los responsables de este suceso bajo los cargos de "homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos", puesto que se tiene información de que en el lugar había "material bélico, pólvora negra (...) y otros elementos contundentes" que causaron la tragedia.

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Sin embargo, el fiscal general explicó que sería "irresponsable" adelantar cuál fue la causa de las explosiones.

También esta jornada, el Senado aprobó una resolución de “atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones” que demanda la "reparación integral para todas las víctimas, civiles y militares, que contemple compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales".

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La instancia legislativa también planteó la asignación de "recursos extraordinarios" para "la atención médica, quirúrgica, farmacológica y rehabilitación integral de las personas heridas", que según los reportes son al menos 84.

Además, solicitó "la identificación, retiro, neutralización y disposición segura de cualquier material peligroso que permanezca en el área", entre otras recomendaciones al Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz.

El viernes hubo dos explosiones por causas que se investigan en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', en Viacha, un municipio situado en el altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

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El Gobierno explicó que la segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente".

El presidente Paz declaró el lunes "duelo nacional" por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país. EFE