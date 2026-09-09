Más del 60 % de los argentinos ve una razón electoral en el giro de Milei sobre Malvinas

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Buenos Aires, 9 sep (EFE).- El 61 % de los argentinos considera que el reciente giro del presidente Javier Milei en su estrategia de reclamo de soberanía de las islas Malvinas, bajo la administración del Reino Unido desde su ocupación en 1833, responde a una "conveniencia política" y no a una convicción, según una encuesta de la consultora Management & Fit.

El estudio, realizado entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país, arrojó que solo el 24,7 % vincula el cambio de postura del mandatario con una convicción personal.

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La encuesta se realizó después que Milei anunciara el pasado jueves la aceleración y endurecimiento de sanciones contra empresas que lleven a cabo actividades petroleras en las aguas circundantes del archipiélago, además de la asignación de recursos para avanzar con la construcción de una base naval en la sureña provincia de Tierra del Fuego, entre otras medidas vinculadas al reclamo de soberanía.

El cambio de postura del presidente, que no había mostrado previamente un interés particular en el reclamo y hasta había elogiado a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, tuvo una amplia difusión: el 90,3 % de los consultados dijo haber conocido el contenido del anuncio del jueves.

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Solo el 17,9 % aseguró que su imagen del presidente mejoró después del discurso, frente al 36,5 % que dijo que empeoró y un 43,7 % que afirmó que se mantuvo igual.

La percepción sobre el propósito del anuncio quedó dividida. El 35,9 % consideró que Milei buscó “defender la soberanía argentina”, mientras que el 34,5 % opinó que pretendió hacer “marketing” o mejorar su posicionamiento electoral de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2027.

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Además, el 56,4 % dijo creer "poco o nada" en el llamado presidencial a la unidad política en torno a la causa Malvinas.

Esta encuesta sigue a otra realizada días atrás por AtlasIntel y que mostró que la aprobación de Milei subió del 37 % al 38,1 % en agosto, mientras que la desaprobación cayó del 62,4 % al 58%, aunque el mandatario se ubicó quinto entre los políticos con mayor imagen positiva, por detrás, entre otros, de los peronistas Cristina Fernández y Axel Kicillof.

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Otro sondeo, realizado por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein, situó el apoyo al Gobierno en un 40 % mientras que también registró un 58 % de desaprobación. Esta encuesta ubicó a Milei octavo entre los políticos con mayor imagen positiva, por detrás incluso del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). EFE