El Tribunal Supremo de Brasil revoca la suspensión del jefe de la Policía

Guardar

(Actualiza con decisión del presidente del Tribunal Supremo)

São Paulo, 9 sep (EFE).- El Tribunal Supremo de Brasil revocó este miércoles la orden dada la víspera por un juez de la alta corte de suspender de forma preventiva al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, por sospechas de espionaje ilegal.

PUBLICIDAD

El presidente del Tribunal, Edson Fachin, intervino después de que en las últimas 24 horas dos jueces se pronunciaran en sentido opuesto sobre el caso del director de la Policía, en medio de una honda crisis abierta en la Corte Suprema a un mes de las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil.

El martes, el juez André Mendonça, elegido para el Supremo en 2021 durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, ordenó la suspensión cautelar del director de la Policía acusándolo de haber realizado un "monitoreo sistemático" e ilegal contra él y otras autoridades.

PUBLICIDAD

La decisión quedó en suspenso este miércoles por decisión de otro juez, Flávio Dino, quien fue ministro del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y respaldó la posición de la Abogacía General del Estado.

Finalmente, el presidente del Supremo canceló ambas decisiones, asumió la investigación y restituyó en sus funciones al director de la Policía.

En su decisión, Fachin afirmó que es "grave" y "absolutamente excepcional" que dos magistrados en el mismo nivel se desafíen con órdenes contradictorias.

El Tribunal Supremo está siendo seno de fuertes tensiones que tienen como principales protagonistas a Mendonça y al magistrado Alexandre de Moraes, conocido mundialmente por haber sido el instructor del juicio que llevó a la condena al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Mendonça desclasificó un informe de la Policía que cita mensajes comprometedores enviados a De Moraes por el banquero Daniel Vorcaro, quien está en prisión preventiva por un supuesto fraude de grandes dimensiones en el sistema financiero.

Según los investigadores, Vorcaro pidió protección a De Moraes e incluso le consultó por escrito si debía abandonar el país, días antes de ser arrestado por las investigaciones sobre el Banco Master.

Además, según las investigaciones, De Moraes revisó un contrato millonario de prestación de servicios suscrito entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master.

Tras la divulgación de los documentos, De Moraes pidió la apertura de una investigación contra Mendonça por presuntas irregularidades en la conducción del proceso.

La crisis del Supremo crece cuando falta menos de un mes para los comicios presidenciales de octubre y mientras la derecha brasileña insiste en la necesidad de destituir a De Moraes, a quien tratan de vincular a Lula.EFE