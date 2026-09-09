Ford se defiende ante Trump y se erige como el fabricante “más estadounidense”

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Ford ha defendido que es el fabricante de automóviles “más estadounidense” frente a las acusaciones del Gobierno de Donald Trump de ir en contra de la “seguridad nacional” de Estados Unidos por sus acuerdos con compañías chinas, como el de España con Geely Auto.

Así lo ha compartido en una comunicado emitido este miércoles que ha servido como respuesta al secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, al que ha acusado de compartir una carta con la intención “desacertada” de “acaparar titulares a costa de una empresa que ha hecho más por la industria manufacturera estadounidense que prácticamente cualquier otra en la historia del país”.

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“Ford es el fabricante de automóviles más estadounidense. Producimos más vehículos en EE. UU., empleamos a más trabajadores de manufactura por horas y exportamos más vehículos desde EE. UU. que cualquier otro fabricante”, ha defendido la empresa.

Sobre los acuerdos concretos con marcas chinas, Ford ha explicado que la alianza con la empresa de baterías CATL es un contrato “limitado de servicios y licencia tecnológica” y que no se trata, por lo tanto, de una empresa conjunta o una operación de manufactura de propiedad extranjera.

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“Ford es propietaria de la planta, controla la operación y emplea a la fuerza laboral. De hecho, la propia Casa Blanca elogió el proyecto de Ford en Marshall”, ha señalado.

“Mientras nuestros rivales locales y competidores extranjeros dependen cada vez más de la importación de vehículos fabricados en Japón, México y Corea, Ford apuesta firmemente por Estados Unidos”, ha reiterado la firma.