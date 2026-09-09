Neltume Ports busca invertir 900 millones de dólares para una terminal en Uruguay

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Montevideo, 9 sep (EFE).- El consorcio Neltume Ports -cuyos accionistas son la chilena Ultramar y la canadiense Atco- busca invertir unos 900 millones de dólares para desarrollar en Montevideo una nueva terminal especializada de contenedores, iniciativa que ya le presentó al Gobierno de Uruguay para que sea evaluada.

"La propuesta constituye la mayor inversión portuaria privada planteada en el país y refleja la confianza de la compañía en el potencial logístico y comercial de Uruguay", indica un comunicado de la empresa.

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Y añade: "El proyecto busca impulsar una nueva etapa para el Puerto de Montevideo, fortaleciendo su capacidad para consolidarse como un hub estratégico para el comercio exterior y las cadenas logísticas regionales con la mayor eficiencia operativa de la costa este Atlántica".

Asimismo, el texto explica que el proyecto "contempla la construcción de una terminal especializada de contenedores de estándar internacional, diseñada para responder a las necesidades futuras del comercio marítimo regional y de las principales líneas navieras que operan en la costa este de Sudamérica".

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"Considera aproximadamente 940 metros de línea de atraque para 2 buques post panamax de última generación e incluyendo muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEU al año", añade.

Por otra parte, subraya que la iniciativa fue presentada formalmente a la Presidencia de la República bajo el nombre de Montevideo Container Terminal y detalla que se estima que durante su construcción la obra generará 1.800 puestos de trabajo.

"Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estará en el centro del comercio internacional de la región", dijo Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, según recoge el comunicado.

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Dicho consorcio es propietario del operador del Puerto de Montevideo Montecon. EFE