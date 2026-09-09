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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,11 %

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Buenos Aires, 9 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una subida del 1,11 %, hasta las 3.110.163,48 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,65 %, a 135.102.056,17 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+3,9 %) e YPF (+3 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Cresud (-1,4 %) y Sociedad Comercial del Plata (-0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 491 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.535 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza subió 2 pesos, a 1.513,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.540 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, a 1.591,86 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,3 %, a 1.532,55 pesos por unidad. EFE

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