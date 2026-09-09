La coalición encabezada por Riad denuncia ataques con misiles de los hutíes contra tres ciudades saudíes

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Las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha denunciado este este miércoles ataques con misiles por parte de los rebeldes hutíes contra tres localidades saudíes.

Su portavoz, el general Turki al Maliki, ha acusado a la insurgencia de emplear misiles balísticos y drones en sus ataques contra Jamis Mushait, Abha y la costera Jizán, todas ellas situadas en el sur de Arabia Saudí, de los cuales no ha revelado si han dejado víctimas y/o daños materiales.

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En un comunicado difundido en redes sociales, el general ha considerado que "la persistencia de estos ataques pone de manifiesto la estrategia y la ideología extremista de la milicia terrorista hutí en lo que respecta a la escalada de la violencia y a los ataques contra la población civil" en territorio saudí.

Maliki, que ha tildado los ataques de "atroces", ha asegurado que las fuerzas de la coalición darán una respuesta "responsable para proteger la soberanía y los activos nacionales (...) así como para salvaguardar a la población civil y los bienes civiles".

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Asimismo, ha señalado que la respuesta de Riad, que ha enmarcado en la legítima defensa, respetará el Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, los hutíes han denunciado en una nota recogida por la agencia de noticias SABA ataques con drones efctuados por Riad contra los distritos de Ghamr, Kataf y Al Buqa, en la provincia de Saada, en el noroeste de Yemen, si bien hasta el momento no han informado de víctimas.

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