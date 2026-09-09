Petrolera argentina YPF coloca bono internacional por 1.200 millones de dólares

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Buenos Aires, 9 sep (EFE).- La petrolera argentina YPF colocó este miércoles en el mercado internacional bonos de deuda corporativos por 1.200 millones de dólares, fondos que aplicará a la cancelación anticipada de obligaciones negociables.

Según destacó la compañía en un comunicado, el monto de financiación obtenida es el mayor logrado por una empresa argentina en el mercado internacional en los últimos once años.

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"Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos 1.200 millones de dólares en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina", resaltó el presidente y director ejecutivo de la petrolera, Horacio Marín.

Luego de reunirse con medio centenar de inversores internacionales durante dos días en Nueva York, la compañía recibió ofertas por unos 2.200 millones de dólares por títulos de deuda con vencimiento en 2035 y una tasa de interés efectiva del 7,85 % anual.

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"La demanda llegó a 2.200 millones de dólares. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo", afirmó Marín.

La mayor productora de hidrocarburos de Argentina destinará los fondos obtenidos en esta operación a la cancelación anticipada de dos series de obligaciones negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y a la financiación del plan de crecimiento de la compañía.

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"Mediante esta transacción, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio", dijo la petrolera en un comunicado.

Las entidades financieras que participaron como colocadores en la plaza internacional fueron BBVA, Itaú, JP Morgan, Santander y Balanz.

La petrolera YPF, cuyo mayor accionista es el Estado argentino, es el principal operador en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste argentino, y participa de millonarios proyectos con otras compañías para exportar crudo y gas natural licuado.

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La compañía, que cotiza sus acciones en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este año de 1.614 millones de dólares, lo que implica haber multiplicado por 34 los beneficios por 48 millones de dólares obtenidos en igual período de 2025. EFE