Investigado por crimen de Villavicencio en Ecuador acepta ser extraditado a EE.UU.

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Guayaquil (Ecuador), 9 sep (EFE).- El empresario ecuatoriano Daniel Salcedo, uno de los siete investigados por la supuesta autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, aceptó este miércoles ser extraditado a Estados Unidos, donde la justicia lo requiere por cinco cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.

Salcedo, quien está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, construida para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, manifestó su voluntad de ser enviado al país norteamericano casi dos horas después de que se instaló la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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Al inicio de la diligencia, el hombre rechazó la extradición pues aseguró que no conocía los cargos que la justicia estadounidense le había imputado, por lo que pidió al presidente de la CNJ, el juez Marco Rodríguez, que le permitiera hablar con su abogado y que no tome en cuenta su primera decisión.

Después de la conversación con su defensor, Salcedo le dijo al juez que sí aceptaba ir a Estados Unidos.

La Fiscalía, que compareció en representación de Estados Unidos, afirmó que es requerido por el tribunal del distrito sur de Nueva York por los supuestos delitos de tráfico de drogas, posesión de armas para narcotráfico, asociación ilícita para narcotráfico y uso de armas, asociación ilícita para lavado de activos y lavado de activos.

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El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, había manifestado días atrás que Salcedo ya había aceptado ser extraditado a Estados Unidos durante visitas que diferentes instituciones le habían hecho a la prisión; sin embargo, el empresario aseguró en varias ocasiones este miércoles que no conocía por qué el país norteamericano lo estaba solicitando.

Salcedo, sentenciado por otros casos de corrupción en Ecuador, es uno de los imputados por la Fiscalía del país andino por la supuesta autoría intelectual del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

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En ese caso también están procesados el exministro correísta (por el expresidente Rafael Correa) José Serrano, recientemente deportado desde Estados Unidos; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Xavier Jordán, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría, máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.

Horas antes de esta diligencia, un expolicía que es testigo protegido de la Fiscalía en este mismo caso también aceptó ser extraditado a Estados Unidos.

Él declaró que vigilaba y seguía a Villavicencio antes de ser asesinado por supuesto pedido de Serrano y en coordinación con Salcedo. EFE