México propone tasa cero a librerías, con beneficio de hasta 14,8 millones de dólares

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Ciudad de México, 9 sep (EFE).- La Secretaría de Cultura de México anunció este miércoles una propuesta de tasa cero para pequeñas y medianas librerías mexicanas, incorporada al Paquete Económico 2027, que representaría un beneficio fiscal estimado de entre 200 y 250 millones de pesos anuales (unos 11,8 y 14,8 millones de dólares) para el sector.

En un comunicado la dependencia detalló que la propuesta se incluyó en el paquete enviado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre y se hizo en colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria.

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"Se presentaron un conjunto de acciones para fortalecer de manera integral el ecosistema del libro, apoyar a las librerías y editoriales mexicanas, renovar los acervos de las bibliotecas públicas y ampliar el acceso de la población a la lectura", precisó el documento.

También, explicó que la medida busca "mejorar la liquidez de las librerías nacionales, favorecer su permanencia y reconocerlas como parte fundamental de la infraestructura cultural del país".

Lo anterior ocurre luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitara a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, revisar el cierre del sello Ediciones Era por problemas financieros, cuyo catálogo incluye autores del tamaño de José Revueltas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, Sergio Pitol, entre otros.

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"No es una buena noticia que cierre una editorial, entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar", argumentó la mandataria mexicana en su conferencia matutina del 20 de agosto.

En este contexto, la Secretaría de Cultura también agregó que destinará 50 millones de pesos (2,9 millones de dólares) de su presupuesto de 2026 a la adquisición de libros, con el propósito de renovar los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

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Asimismo, precisó que la convocatoria estará dirigida en particular a las editoriales independientes, pequeñas y medianas y se publicará el lunes 21 de septiembre.

"Con ello se busca fortalecer la producción editorial nacional y, al mismo tiempo, acercar nuevos títulos y una mayor diversidad de autoras, autores y géneros a las comunidades lectoras del país", subrayó.

Por su parte, el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, sostuvo que el objetivo es “apoyar a la industria editorial”, al afirmar que la tasa cero al impuesto al valor agregado (IVA) es una “vieja demanda” que previamente se había propuesto desde las entidades públicas de Educal y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

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El pasado 17 de agosto el sello mexicano Ediciones Era, uno de los más importantes del sector independiente del país, anunció la suspensión de sus actividades tras 66 años de actividad por dificultades financieras, lo que reflejó la fragilidad de la industria en el país. EFE