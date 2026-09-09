Nicaragua cierra su Embajada en República Dominicana

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Las autoridades de Nicaragua han decidido cerrar la Embajada del país en República Dominicana, una medida que llega tras semanas de tensiones entre los dos países y después de que el Gobierno dominicano llamara a consultas a su embajadora en Managua tras la suspensión de elecciones adoptada por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El anuncio ha llegado de la mano del Ministerio de Exteriores dominicano, que en un comunicado difundido en sus redes sociales ha dicho que "toma nota de la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su Embajada en Santo Domingo".

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La cartera diplomática ha querido recordar que el pasado 23 de julio el Ejecutivo de Luis Abinader llamó a consultas a su embajadora acreditada en Managua, Acsamary Guzmán Nina.

"Desde entonces, la Embajada dominicana se mantiene a nivel de encargado de negocios interino. La República Dominicana continuará dando seguimiento a la evolución de las relaciones bilaterales, conforme a los canales y prácticas establecidos en el ámbito diplomático", ha agregado Exteriores.

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El presidente Ortega afirmó a mediados de julio que no volverá a haber elecciones en el país --que gobierna desde 2007-- y acusó a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público, apuntando además a que impulsará leyes para consolidar su permanencia en el poder.

El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana, gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al Gobierno en 2007. Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto después de su promoción.

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