Agencias

El IPC chino acelera al 0,8 % y rompe con tres meses consecutivos de ralentización

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Shanghái (China), 9 sep (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,8 % interanual en agosto, lo que supone un undécimo mes seguido de subidas y, además, romper con la racha de frenadas que encadenaba ya tres lecturas, según datos oficiales publicados este miércoles.

La cifra divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático cumple también, de manera exacta, con los pronósticos más extendidos entre los analistas.

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La institución también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que creció un 3,8 % interanual en agosto, superando tanto la marca anterior (+3,5 %) como la predicción de los expertos, que esperaban una subida pero ligeramente menos pronunciada, hasta un 3,7 %. EFE

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