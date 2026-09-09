Camilo vuelve a su infancia para crear un álbum para cuando sus hijas sean mayores

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Miami (EE.UU.), 9 sep (EFE).- El cantante colombiano Camilo presentó este miércoles 'Para cuando sean mayores', su quinto álbum de estudio, una producción de 13 canciones que nació de su experiencia como padre y de su intención de dejar a sus hijas, Índigo y Amaranto, una guía para el futuro, mientras él mismo redescubre al niño que fue.

El álbum no fue concebido como una producción infantil, sino como una colección de historias y reflexiones sobre el paso a la adultez, la pérdida de la esencia y la necesidad de reconectar con el mundo interior, detalló un comunicado.

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Para crearlo, Camilo señaló en la nota que volvió a sus recuerdos de infancia y, específicamente, al niño de ocho años que fue.

"Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo", confesó Camilo. "Tratando de enseñarles cosas que ellas ya traen por dentro sin esfuerzo. Cosas que yo también tenía claras, y las olvidé. Así que hice este álbum para mí, y para cuando ellas lo necesiten. 'Para cuando sean mayores".

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Musicalmente, la producción se mueve principalmente en el pop, aunque incorpora ritmos y elementos de otros géneros para acompañar las historias de cada canción.

El álbum comienza con 'Los cuentos', un interludio en el que Camilo asume el papel de cuentacuentos y se conecta con su niño interior.

Por otro lado, en 'El titiritero', el pop se mezcla con la bossa nova para hablar de aquellos momentos en los que fuimos felices sin saberlo, mientras que 'La nieve' aborda el paso del tiempo a través del crecimiento de sus hijas.

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Las dos últimas canciones están dedicadas a Evaluna. 'For Eva' mezcla pop y bolero orquestado y juega con el nombre de la cantante y la expresión en inglés 'forever' (para siempre)", mientras que 'Luna', con un pop luminoso y alegre, utiliza imágenes del universo para hablar de elegir al amor y construir una vida junto a la persona elegida.

Índigo y Amaranto también participan en el álbum. Sus voces aparecen en canciones como 'Chiquita' y 'La campana', en la que al final se escucha una confesión de Índigo: "estoy preocupada porque estoy curiosa de ver qué te pasa a ti cuando estás así, como triste".

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Camilo llevará 'Para cuando sean mayores' a los escenarios con una gira que comenzará el 9 de octubre en Estados Unidos, con paradas en Miami, Orlando, Chicago y Nueva York.

Posteriormente recorrerá Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, y en febrero de 2027 llegará a México, incluyendo Tampico, Hermosillo, Ciudad de México, Puebla, Villahermosa, Cancún, Mérida, Guadalajara y Monterrey.

EFE

ims/seo