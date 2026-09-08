Sebastián Quintana, de 'Canarias 1500 km de Costa', dará una conferencia en Uruguay sobre seguridad acuática

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El experto en seguridad acuática y presidente de la plataforma 'Canarias 1500 km de Costa' impartirá una conferencia sobre ahogamientos este miércoles a las 19.00 horas en el Aula Magna de la Universidad de la República, en la ciudad uruguaya de Salto.

La conferencia ha sido presentada este martes por integrantes de la Mesa Interinstitucional de Prevención de Ahogamiento, ámbito en el que Salto ha asumido un papel activo en la coordinación entre organismos públicos, instituciones y organizaciones vinculadas a la seguridad acuática.

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Concretamente han intervenido el director departamental de Salud, Luis Rodríguez; el encargado del Área de Deportes del Gobierno de Salto, Marcelo García da Rosa; el formador de guardavidas profesional y presidente de EcoVida Aventura, Julio Texeira y el propio Quintana.

Durante la presentación, Sebastián Quintana sostuvo que "Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse como un país pionero si logra aprobar una normativa nacional destinada específicamente a la prevención de ahogamientos".

El especialista explicó que "actualmente no existe", según su experiencia en la materia, "un país con una legislación estatal integral dedicada exclusivamente a esta problemática", aunque recordó que "en Canarias existe normativa propia sobre seguridad del baño en costas y espacios naturales".

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La jornada forma parte del trabajo conjunto de la Mesa de Prevención de Ahogamiento, la Dirección Departamental de Salud, el Gobierno de Salto y organizaciones vinculadas a las actividades acuáticas y la prevención.