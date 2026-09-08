El ecuatoriano Juan José Ródinas gana el premio internacional de poesía de Ediciones Liliputienses

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El escritor ecuatoriano Juan José Ródinas, con su libro 'Galaxia de una elegía oscura', ha ganado la segunda edición del Premio internacional de poesía 'Manuel Peña Sanz', que convoca Ediciones Liliputienses, que publicará y distribuirá el libro ganador, que se presentará durante el último trimestre del año.

Al certamen organizado por la editorial cacereña se han presentado más de cuatrocientos títulos procedentes de veinte países. El jurado, compuesto por Víctor Peña Dacosta, Manuel Arteaga, Fabio Betancour, Irene Marrero y María José Reina, ha destacado el "altísimo nivel" de los finalistas, como ya sucedió en la convocatoria anterior, en la obtuvo el galardón la argentina Mara Parra, lo que confirma "el interés que el certamen ha despertado en todo el ámbito hispanohablante".

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El premio se creó con la intención de honrar la memoria de Manuel Peña Sanz, querido profesor de francés y director de la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia durante veinticinco años.

Juan José Rodinás (Ambato, Ecuador, 1979), es doctor en Estudios Hispánicos por The University of Leeds. Sus últimos libros publicados son Cuaderno de Yorkshire (Valencia, 2018), Un hombre lento (Salamanca, 2019) Yaraví para cantar bajo los cielos del norte (La Habana, 2019; Nueva York, 2020), Fantasías animadas de ayer y alrededores (Quito, 2021), El uso progresivo de la debilidad (Valencia, 2022).

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Por su poesía, ha ganado importantes premios nacionales e internacionales. Además, ha reunido su trabajo en antologías personales como Los páramos inversos (Popayán, 2014), 9 grados de turbulencia interior (Guadalajara, 2014), Koan Underwater (Phoenix, 2018) y Algoritmo para cambiar el flujo de los ríos (Quito, 2023).

Formó parte del comité editorial de la revista de poesía Ruido Blanco y ha sido editor de varios libros bajo ese sello. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.