Perú destaca integración económica y turística con Brasil, tras anuncio de más vuelos

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Lima, 8 sep (EFE).- El ministro de Turismo y Comercio Exterior de Perú, Rogers Valencia, destacó que la confianza en su país es una muestra del trabajo de integración que proponen Perú y Brasil en varias áreas, al participar este martes en el lanzamiento del primer vuelo aéreo entre Cusco y São Paulo a partir de marzo próximo.

"Brasil es uno de los mayores mercados latinoamericanos de turismo. Pero no solo (se trata) de turismo, es una integración cultural, económica y con un potencial muy grande", expresó Valencia durante la presentación hecha por la aerolínea Latam Perú.

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El ministro destacó que es la primera conexión aérea directa entre la surandina ciudad de Cusco, puerta de entrada para visitar la ciudadela incaica de Machu Picchu, y el vecino Brasil.

Valencia aseguró que el Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, está muy "interesado en la integración peruano-brasileña, igual que el Gobierno brasileño".

"Son decisiones de Estado sobre las que estamos trabajando", expresó el ministro a la agencia estatal Andina.

La nueva ruta aérea Cusco-São Paulo tendrá cuatro frecuencias semanales a partir del 29 de marzo de 2027, en tanto que Latam ofreció también incrementar la conexión desde Cusco a Santiago de Chile a diez vuelos semanales, después de sumar una oferta aproximada de 140.000 asientos en 2026.EFE

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