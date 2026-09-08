Rumanía detiene a un ciudadano ruso por presunto sabotaje

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El Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) ha anunciado que las fuerzas de seguridad han detenido a un ciudadano ruso acusado de intento de sabotaje por recopilar presuntamente información sensible entre febrero y julio en instalaciones estratégicas en este país, miembro de la Unión Europea y la OTAN.

La Inteligencia rumana ha detallado en un comunicado que el ciudadano ruso, a quien no ha identificado, recopiló documentación fotográfica y audiovisual de centros de comunicaciones y bases militares utilizadas por los aliados de la OTAN, así como de sedes de instituciones de seguridad e infraestructuras críticas.

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"Los datos obtenidos indican un patrón de actuación similar al utilizado en territorio de estados europeos por redes de saboteadores coordinadas por entidades de la Federación Rusa", ha apuntado, recordando que las autoridades rumanas ya frustraron intentos similares en 2024 y 2025.

En concreto, el hombre de 40 años, tomó fotografías del equipamiento de las Fuerzas Armadas rumanas y aliadas, así como del movimiento de personal y material militar en varias bases rumanas y multinacionales, ubicadas en los condados de Cluj, Constanta, Calarasi Ilfov y el municipio de Bucarest.

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Esto incluye también material fotográfico y audiovisual de aviones de carga ucranianos de tipo Antonov. El ciudadano ruso, afincado en Rumanía y vigilado desde febrero de 2026 por las autoridades, ha sido identificado por varios medios rumanos como Ivan Kutsenko.

"Se notificará al Tribunal de Apelación de Bucarest la propuesta de detención preventiva del acusado por un período de 30 días", ha precisado en otro comunicado la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (DIICOT) rumana.

La Unión Europea denunció a principios de septiembre el creciente número de ataques híbridos rusos en suelo europeo, si bien Moscú ha negado sistemáticamente cualquier implicación, en un contexto de renovadas tensiones por los recientes ataques al aeropuerto alemán de Leizpig.

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