Suben a 13 los muertos en ataque atribuido a las FAR contra un tribunal sudanés, según ONG

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(actualiza con un nuevo balance de víctimas)

Jartum, 8 sep (EFE).- Al menos trece personas murieron y 22 resultaron heridas en un ataque con drones atribuido al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra un tribunal local en una localidad del estado de Kordofán del Norte, en el centro-oeste de Sudán, indicaron dos oenegés locales.

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"En una nueva masacre ocurrida esta tarde en el estado de Kordofán del Norte, 13 personas murieron y otras 22 resultaron heridas cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron instalaciones e infraestructuras civiles en la ciudad de Um Rawaba utilizando drones", afirmó en un comunicado la Red de Médicos de Sudán.

Por otro lado, la organización Abogados de Emergencia condenó "enérgicamente" el ataque con un dron perpetrado este martes por las FAR, concretamente contra un tribunal en Um Rawaba.

Hasta el momento, el grupo paramilitar sudanés no se ha pronunciado al respecto.

Ambas organizaciones advirtieron de que atacar instalaciones judiciales y civiles constituye "una grave violación del derecho internacional humanitario, socava el sistema de Justicia y pone en peligro la vida de quienes trabajan en estas instituciones y de quienes se encuentran presentes en ellas".

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Asimismo, denunciaron que el ataque también "reaviva la creciente preocupación por la seguridad de los civiles y del personal judicial en todo Sudán".

Ambas oenegés hicieron un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que se adhieran "estrictamente al derecho internacional humanitario, protejan a los civiles y la infraestructura civil, y respeten la independencia e integridad de las instituciones de Justicia".

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Kordofán del Norte se ha convertido en uno de los principales frentes de la guerra debido a su posición estratégica, ya que conecta Jartum y el centro del país con Darfur.

Su capital, Al Obeid, es además un importante nodo logístico, militar y humanitario y lleva meses sometida a un asedio casi completo por parte de los paramilitares.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas. EFE

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