Pakistán ordena expulsar a los estudiantes de medicina afganos y les prohíbe matricularse

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Islamabad, 8 sep (EFE).- El organismo regulador de la medicina en Pakistán ha ordenado a todos los ciudadanos afganos que estudian en facultades de medicina y odontología que regresen a su país, al tiempo que ha prohibido a estas instituciones admitir a nuevos estudiantes procedentes de Afganistán, confirmaron fuentes oficiales a EFE este martes.

La directiva del Consejo Médico y Odontológico de Pakistán (PMDC) —la cual empezó a circular de forma no oficial en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada a EFE por una fuente anónima en el organismo— llega en medio de una campaña de deportaciones masivas contra millones de afganos en Pakistán.

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"Los ciudadanos afganos matriculados anteriormente en programas de medicina u odontología en Pakistán deben regresar a Afganistán", señala el documento enviado a las instituciones médicas y odontológicas de todo el país.

"Las instituciones deberán garantizar que se completen debidamente todos los trámites administrativos necesarios, incluida la expedición de los certificados de no objeción (NOC) requeridos y la facilitación de su salida", afirma el documento, enfatizando que todas las universidades públicas y privadas deben cumplir "estrictamente" las instrucciones.

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El PMDC agregó que no se permitiría ninguna nueva admisión, asignación o traslado de ciudadanos afganos durante el actual curso académico hasta nueva orden.

El organismo regulador no facilitó detalles sobre el número de estudiantes afganos matriculados actualmente en las facultades de medicina y odontología paquistaníes.

"El asunto es de máxima prioridad y está relacionado con las directrices de política nacional", explica la misiva.

Islamabad ha intensificado la deportación masiva de afganos tras un deterioro sin precedentes de las relaciones con el Gobierno de facto talibán en Kabul, el cual ha llevado a meses de hostilidades transfronterizas mortales.

Pakistán puso en marcha su Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales a finales de 2023, dirigido inicialmente a los migrantes indocumentados, la mayoría de los cuales eran ciudadanos afganos.

Islamabad anunció la campaña de represión tras un aumento de los atentados terroristas en su territorio, afirmando que los ciudadanos afganos eran responsables de 14 de los 24 atentados suicidas con bomba que se produjeron en el país ese año.

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Más de 2,6 millones de afganos regresaron a Afganistán desde Pakistán entre septiembre de 2023 y el 31 de julio de 2026, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Islamabad ha acusado en repetidas ocasiones a Afganistán de dar refugio a militantes de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los cuales operan en territorio paquistaní. Kabul niega las acusaciones.

Las tensiones han desembocado en dos ocasiones en violentos enfrentamientos fronterizos, en octubre de 2025 y en febrero de 2026, que se saldaron con decenas de soldados muertos y heridos en ambos bandos. EFE