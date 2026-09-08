Ecuador empeora en su segunda vez en las pruebas PISA, con resultados más bajos que 2017

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Quito, 8 sep (EFE).- Ecuador empeoró en sus resultados de las pruebas PISA, que miden la calidad educativa del país a través de evaluaciones a estudiantes de 15 años en ciencia, comprensión lectora y matemáticas, al registrar puntuaciones más bajas que en 2017, cuando el país fue por primera vez parte de este estudio.

En segunda evaluación PISA, Ecuador se situó en el puesto 70 de ciencia de un total de 91 países examinados, con un registro de 393 puntos; en comprensión lectora se situó en la posición 65, con 385 unidades; y en matemáticas se ubicó en el lugar 76, con 366 puntos.

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En 2017, el país andino obtuvo 399 puntos en ciencia, 409 en comprensión lectora y 377 puntos en matemáticas.

Esto significa una disminución de siete puntos en la evaluación de ciencia, veinticuatro en habilidades lectoras y once menos en matemáticas.

Las puntuaciones logradas en 2025 están lejos de los primeros lugares del ránking, con China liderando las clasificaciones de ciencia y matemáticas con 597 y 612, respectivamente, y Singapur encabezando la lista de comprensión lectora con 535 unidades.

También está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se ubicó en 484 para ciencia, 463 para comprensión lectora y 465 para matemáticas.

No obstante, el informe consideró que los resultados pueden interpretarse de manera más positiva si se tiene en cuenta la expansión de la educación secundaria a poblaciones tradicionalmente marginadas.

Entre 2017 y 2022, el número de estudiantes de 15 años aptos para acceder las pruebas PISA se incrementó en Ecuador pese al descenso del porcentaje de población de edad, por la menor natalidad. "Esto sugiere que la escolarización en la educación secundaria básicamente se incrementó a lo largo del tiempo", indicó el documento.

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El informe también plantea que el aparente declive en los resultados de comprensión lectora y matemáticas está ligado a la integración de poblaciones desfavorecidas y marginadas a la escuela.

Entre 2017 y 2025, la diferencia entre los estudiantes con mejores puntuaciones (el 10 % con notas más altas) y con peores puntuaciones (el 10 % con registros más bajos) se estrechó en matemáticas, permaneció similar en comprensión lectora, y creció en ciencia.

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El 25 % de los estudiantes evaluados asistía a escuelas cuyos directores señalaron que la enseñanza se había visto obstaculizada por una supuesta falta de profesores, mientras que el 51 % estudiaba en centros cuyos directores reportaron una presunta escasez de material educativo.

En Ecuador, las pruebas PISA fueron realizadas por un total de 9.128 estudiantes de 266 escuelas, lo que representa a una muestra de 267.900 escolares de 15 años, aproximadamente un 84 % del total de estudiantes de esa edad en el país. EFE

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