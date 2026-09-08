Estudiantes de República Dominicana se mantienen por debajo de la media en el informe PISA

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Santo Domingo, 8 sep (EFE).- Los estudiantes de 15 años de República Dominicana se sitúan por debajo de la media en ciencia, lectura y matemáticas, con resultados prácticamente iguales a los de 2022, según los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, en inglés) divulgados este martes.

En su novena edición, el país caribeño se situó en los últimos puestos de la lista de participantes, con 361 puntos en ciencias, 346 en lectura y 339 en matemáticas, muy lejos de los promedios de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), situados en 482, 461 y 463 puntos, respectivamente.

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Respecto a los datos del pasado informe de 2022 las puntuaciones se mantuvieron estables, los resultados en matemáticas y ciencia fueron los mismos, mientras que la lectura cayó seis puntos.

Además, menos estudiantes dominicanos que la media de los países de la OCDE obtuvieron resultados sobresalientes (niveles 5 y 6) en al menos una asignatura, y también un número menor alcanzó el nivel 2 (básico) en las tres materias.

El estudio, en el que participaron en total más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, también muestra que tan solo un 9 % de los estudiantes dominicanos obtuvo en matemáticas una puntuación superior al nivel básico de competencia (nivel 2, en una escala de 1-6), cuando la media de la OCDE es del 65 %.

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En cuanto a la lectura, el 23 % de los estudiantes mostró un nivel superior al básico (OCDE, 69 %), porcentaje que aumenta hasta el 26 % en ciencias (OCDE, 74 %).

Casi ningún alumno obtuvo resultados sobresalientes en matemáticas (niveles 5 o 6), en tanto que la media de la OCDE está en el 8 %.

Lo mismo ocurre en ciencia, donde prácticamente ningún estudiante dominicano obtuvo resultados sobresalientes, cuando la media de la OCDE se sitúa en el 7 %.

Igualmente, en lectura casi ningún alumno obtuvo niveles iguales o superiores al 5, mientras que la media de la OCDE se sitúa en el 6 % de los estudiantes, quienes son capaces de comprender textos extensos, abordar conceptos abstractos o contrarios a la intuición.

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Además, en República Dominicana los alumnos en situación socioeconómica privilegiada (el 25 % superior en términos de estatus socioeconómico) obtuvieron mejores resultados que los alumnos desfavorecidos (el 25 % inferior), con una diferencia de 69 puntos en ciencias, una disparidad menor que los 85 puntos de los países de la OCDE.

En cuanto al acoso escolar, en República Dominicana el 27 % de los alumnos declaró haber sido víctima de al menos una forma de acoso escolar varias veces al mes o más en 2025, por encima de la media de la OCDE (20 %). EFE

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