Jóvenes de Costa Rica se sitúan bajo el promedio de OCDE en matemática, lectura y ciencias

Guardar

San José, 8 sep (EFE).- En Costa Rica, los estudiantes de 15 años de edad se encuentran por debajo del promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemática, lectura y ciencias, pero están por encima del promedio en el uso de inteligencia artificial para labores relacionadas a sus estudios.

Así lo indica el nuevo informe divulgado este martes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, en inglés), de la OCDE, que indica que en ciencias el 56 % de los estudiantes de 15 años de Costa Rica alcanzaron o superaron el nivel 2 en una escala máxima de 6 (contra 74 % promedio en la OCDE).

PUBLICIDAD

Sin embargo, casi ninguno se ubicó en el nivel 5 o 6, en el cual son capaces de aplicar de forma autónoma y creativa su conocimiento en la materia para una amplia variedad de situaciones. En este apartado el nivel de la OCDE es de 7 %.

En la materia de matemáticas, los jóvenes costarricenses superaron el nivel 2 en solo un 30 % (el promedio de OCDE es de 65 %). Los estudiantes en este nivel pueden reconocer e interpretar cómo una simple situación puede representarse matemáticamente, como por ejemplo convertir precios a otra moneda o comparar distancias entre dos rutas alternas.

PUBLICIDAD

Casi ningún estudiante costarricense alcanzó el máximo nivel de 5 o 6 en matemáticas, mientras que el promedio de la OCDE es de 8 %.

En cuanto a lectura, el 53 % de los jóvenes costarricenses (69 % el promedio de OCDE) alcanzaron o superaron el nivel 2 y solo el 1 % llegó al nivel 5 o superior (6 % el promedio OCDE), en el cual pueden comprender textos extensos y lidiar con conceptos abstractos o contraintuitivos.

PUBLICIDAD

El informe de la OCDE también midió la curiosidad, el esfuerzo y el uso de herramientas de inteligencia artificial para aplicarla en tareas del colegio, ámbitos en el que los estudiantes del país centroamericano se ubicaron por encima del promedio de la organización.

En curiosidad, el 79 % de los jóvenes costarricenses afirmaron que son curiosos acerca de muchos asuntos, comparado con el 73 % de promedio de la OCDE, y alrededor del 72 % reportó que realizan esfuerzos adicionales cuando las tareas plantean un mayor desafío, contra un 60 % del promedio de la OCDE.

PUBLICIDAD

Acerca del uso de herramientas de inteligencia artificial, en Costa Rica el 50 % de los estudiantes reportó el uso al menos una vez por semana de chatbots de inteligencia artificial para ayudarse en el aprendizaje. Un 40 % dijo que utiliza esa herramienta para investigar sobre nueva materia de estudio, el 37 % para resumir textos y un 34 % para ayudarse con trabajos escritos. Todos estos números están por encima del promedio de la OCDE.

El informe también reveló que el 23 % de los jóvenes estudiados en Costa Rica reportó haber sido víctima de al menos una forma de acoso escolar varias veces al mes, y aunque el ciberacoso es relativamente poco común, el 4 % dijo que información molesta sobre ellos fue publicada en internet sin su consentimiento varias veces al mes. EFE

PUBLICIDAD