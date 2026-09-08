La mitad de los estudiantes brasileños ya usa la IA para sus tareas, según el informe PISA

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Sao Paulo, 8 sep (EFE).- El 48 % de los estudiantes brasileños ya utiliza plataformas de Inteligencia Artificial (IA) al menos una vez a la semana para ayudarse a realizar sus tareas escolares, según los resultados del informe PISA divulgado este martes.

El resultado supera en dos puntos el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que coordina el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).

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Solo un 11 % de los estudiantes brasileños aseguró que nunca o casi nunca ha usado herramientas de IA a la hora de completar los deberes escolares.

El resto reconoció haberse valido de ellas para investigar de forma preliminar sobre un asunto nuevo (40 %), resumir textos (31 %) o redactar borradores para trabajos escritos (27 %).

Por otro lado, el informe PISA recoge que, en Brasil, uno de cada cuatro estudiantes declaró que sus compañeros se distraen con frecuencia por el uso de dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias, tres puntos menos que la media de la OCDE.

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El uso de celulares en las escuelas del país está prohibido desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó en enero de 2025 una ley que prohíbe su uso en los colegios públicos y privados, tanto durante las clases como en los recreos.

En este sentido, el informe PISA refleja que el año pasado el 81 % de los estudiantes brasileños asistía a escuelas con una prohibición de este tipo frente al 49 % promedio de la OCDE.

En términos generales, los resultados de Brasil en las pruebas de matemáticas, lectura y ciencias fueron prácticamente los mismos que en 2022, es decir, por debajo de la media de la OCDE.

Por otro lado, entre 2022 y 2025, la brecha entre los estudiantes brasileños con mejores puntuaciones (el 10 % superior) y los más débiles (el 10 % inferior) se agrandó en matemáticas, aunque se mantuvo sin cambios significativos en lectura y ciencias.

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Otro dato preocupante es el absentismo escolar, ya que alrededor del 55 % de los estudiantes faltó al menos un día entero a la escuela en las dos semanas previas a la prueba PISA, en la que participaron un total de 30.140 alumnos de 1.053 escuelas del país. EFE