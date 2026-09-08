Más de la mitad de los estudiantes colombianos usa la IA, la mayor tasa en Latinoamérica

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Bogotá, 8 sep (EFE).- Los estudiantes colombianos son los que más utilizan la inteligencia artificial para aprender en América Latina, con un 56 % que recurre a ella semanalmente, según el estudio PISA 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgado este martes.

El auge de estas herramientas contrasta, sin embargo, con las carencias de los centros educativos: seis de cada diez alumnos colombianos estudian en colegios donde la falta de materiales o problemas de infraestructura dificultan la enseñanza.

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El estudio, que evalúa cada tres años los conocimientos y competencias de estudiantes de 15 años mediante pruebas estandarizadas, puso especial atención en esta edición en el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje.

La OCDE advierte de que, aunque la inteligencia artificial generativa puede apoyar el aprendizaje en determinadas condiciones, "frecuentemente no lo consigue en la práctica" y, utilizada de forma inadecuada, puede convertirse en "un atajo que evita el trabajo cognitivo que la educación busca desarrollar".

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Con ese 56 %, Colombia se sitúa dos puntos por delante de Perú (54 %) y tres de Uruguay (53 %), y diez puntos por encima de la media de la OCDE (46 %). También supera a Argentina y Ecuador (52 %), pero se queda detrás de Vietnam (69 %), Singapur (66 %) y Emiratos Árabes Unidos (64 %).

El elevado uso de los chatbots contrasta también con la presencia de la tecnología en las aulas colombianas, donde los estudiantes utilizan dispositivos digitales para actividades de aprendizaje una media de 1,6 horas al día, una cifra prácticamente igual a la media de la OCDE, de 1,7 horas.

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Además, el 36 % de los alumnos aseguró que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales durante las clases, frente al 28 % de media de la OCDE.

El informe señala, no obstante, que los estudiantes de colegios donde está prohibido el uso de celulares tienen un 33 % menos de probabilidades de reportar este tipo de distracción.

La expansión de estas herramientas digitales se produce, además, en un contexto de importantes carencias materiales. El 63 % de los estudiantes asiste a centros donde la falta de materiales educativos dificulta la enseñanza y el 62 % a colegios con problemas de infraestructura.

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Esta última cifra aumentó de forma considerable respecto a 2022, cuando el porcentaje de alumnos que estudiaba en centros con carencias de infraestructura era del 44 %.

"Todavía hay margen de mejora" en la capacidad de los estudiantes colombianos para autorregular su aprendizaje y establecer objetivos, señaló el informe.

De los más de 13.700 colegios que hay en Colombia según el Ministerio de Educación, las pruebas PISA fueron realizadas en 2025 por 7.268 estudiantes de 266 colegios, que representan a unos 597.500 estudiantes de 15 años, equivalentes a un estimado del 75 % del total de la población de esa edad. EFE

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