De la Espriella y Rubio anuncian los acuerdos de Barranquilla para "reconstruir" Colombia

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Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciaron este martes los "acuerdos de Barranquilla", con los que buscan reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía.

"De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado 'los acuerdos de Barranquilla', alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio", expresó De la Espriella tras reunirse con Rubio.

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El mandatario colombiano, que recibió al alto funcionario estadounidense en Barranquilla (norte de Colombia), sede nombrada por el mismo mandatario como alterna de la Presidencia, resaltó que el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto dejó "enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva".

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar "en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado".

"Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión", señaló De la Espriella.

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El Gobierno nuevo recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

El mandatario colombiano le pidió al secretario de Estado estadounidense "acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar instrumentos que permitan financiar esta transición sin sacrificar la recuperación económica".

Para el presidente es clave aprovechar que "Colombia tiene una posición geográfica privilegiada, acceso a dos océanos (el Pacífico y el Atlántico)" y "convertir todas esas ventajas" en "inversión, en fábricas, cadenas productivas y empleos dignos".

La primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump se produjo un mes después de la toma de posesión de De la Espriella, y con la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral en lo más alto de la agenda.

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La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves. EFE

(foto)(video)