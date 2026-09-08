Lamine Yamal: "No me voy a poner a suplicar por el Balón de Oro"

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El jugador español del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado este martes que no piensa hacer campaña para ganar el Balón de Oro ni "suplicar nada" después de la que considera una buena temporada, al tiempo que destacó que su principal objetivo de presente es conquistar la Liga de Campeones, un torneo que considera "el más especial".

"No creo que lo necesite, hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. No estoy para hacer campaña. No me voy a poner a suplicar nada. Es vuestro trabajo", afirmó el internacional español al ser preguntado por sus opciones de conquistar el Balón de Oro.

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En este sentido, el delantero recordó que la decisión no depende de él y puso en valor su rendimiento en el FC Barcelona, con doblete Liga y Supercopa, y en la selección española ganadora del Mundial. "No depende de mí, depende de vosotros. Hemos hecho un gran año con el Barça y la selección. Ya veremos", reiteró.

También reconoció que no le preocupa la valoración del exblaugrana y ahora jugador del PSG Ousmane Dembélé, que no le incluyó entre sus tres favoritos al Balón de Oro. "Es amigo de Kylian, ¿no?", bromeó, antes de añadir que se lleva "muy bien" con el francés y que "es normal que tenga que poner a otras personas". "No hace falta enseñar el año que he hecho", apuntó.

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Sobre sus objetivos para esta temporada, Lamine Yamal destacó especialmente la Champions. "No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...", afirmó.

El extremo, que recientemente asumió uno de las capitanías del Barça, explicó que lo vive como "un orgullo" y una responsabilidad. "Es un orgullo, me hace responsable y es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años pero quiero estar a la altura", indicó.

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Aseguró además que gestiona bien la fama y la presión gracias a su entorno. "Estoy en un vestuario con grandísimos jugadores que han hecho muchísimo más que yo. Intento centrarme en jugar y ganar y estar después con mi familia en casa, que me mantiene los pies en el suelo", explicó.

Como retos para el nuevo curso, Yamal señaló que quiere "ganar más títulos" a nivel colectivo y "seguir creciendo y mejorando" en lo personal. "Soy muy joven", recordó.