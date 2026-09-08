Kenia ofrece regularizar a migrantes sin papeles tras el ultimátum a tiendas extranjeras

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Nairobi, 8 sep (EFE).- El Gobierno de Kenia ofreció regularizar a migrantes irregulares, después de que cientos de burundeses mostrasen su intención de regresar a su país tras cumplirse un ultimátum del presidente keniano, William Ruto, sobre la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante a ciudadanos extranjeros.

"Para abordar esta situación de manera constructiva, el gobierno de Kenia está estableciendo un sistema formal de documentación y registro", declaró el lunes el portavoz del Gobierno, Charles Owino, en una rueda de prensa en Nairobi.

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Además, hizo un llamamiento a registrarse a "todos los ciudadanos indocumentados de la Comunidad de África Oriental", con especial hincapié en los ciudadanos burundeses.

En este proceso, el Ministerio de Exteriores keniano colaborará directamente tanto con la Embajada de Burundi en Nairobi como con otros de sus socios regionales.

"Durante este período de registro, se considerará que todas las personas que se registren se encuentran legalmente presentes en la República de Kenia. Este plazo tiene como objetivo que nuestros hermanos y hermanas salgan de la clandestinidad, garantizando que puedan acceder a servicios de salud, bancarios y legales sin temor", añadió.

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También quiso reconocer las "profundamente valiosas contribuciones" de los ciudadanos de África oriental al comercio, la cultura y el tejido socioeconómico de Kenia.

Asimismo, defendió que su país "goza de una orgullosa reputación histórica como refugio seguro y tierra de hospitalidad".

Owino criticó igualmente a algunos medios de comunicación por hacer noticias "sensacionalistas" que malinterpretan las medidas anunciadas por el Gobierno, y que "daban a entender" que se trataba de una "acción hostil contra los extranjeros".

Por último, recordó que el Gobierno mantiene una política de "tolerancia cero" ante cualquier intento de aprovechar esta medida para incitar sentimientos xenófobos.

Cientos de burundeses residentes en Kenia acudieron este lunes a su embajada en Nairobi para tramitar pasaportes y documentos de viaje, tras cumplirse el mismo día la fecha límite establecida por Ruto para que todos los extranjeros que regentan este tipo de negocios los cerraran

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Este anuncio provocó que la Embajada de Burundi en Kenia anunciara en un comunicado la emisión de documentos de viaje de emergencia ("laisser-passer") a los burundeses que deseen regresar a su país.

Ruto vinculó la directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que busca crear un marco regulatorio que restrinja determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.

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Un día después, el mandatario keniano reveló que había ordenado también la salida del país de la multinacional india Tata Chemicals -dedicada a la extracción de ceniza de sosa para producir vidrio y productos químicos- al acusarla de "no generar desarrollo económico".

Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato. EFE