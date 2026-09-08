Guatemala ha recibido en tránsito a más de 2.800 mexicanos deportados por EE.UU. este año

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Guatemala, 8 sep (EFE).- Guatemala ha recibido en lo que va de año a 2.848 mexicanos deportados desde Estados Unidos, incluidos 72 este martes, quienes son trasladados directamente a su país de origen para garantizar su tránsito inmediato.

Según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), del total de mexicanos recibidos en la capital centroamericana, 2.622 son hombres y 226 mujeres. En agosto se registró la cifra mensual más alta, con 848 atenciones.

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La llegada de los ciudadanos mexicanos a Guatemala forma parte de un protocolo regional de vuelos que trasladan a deportados desde Estados Unidos, quienes de inmediato son enviados a su país de origen.

"Este mecanismo responde a una coordinación con Estados Unidos para facilitar el tránsito de ciudadanos mexicanos hacia su país de origen. El IGM recibe la información de los vuelos con 48 horas de anticipación y la comparte con la embajada o el consulado de México para la identificación de sus ciudadanos", afirmó el director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, en un comunicado.

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Rivera remarcó en la nota de prensa que estas coordinaciones contemplan únicamente el paso inmediato de mayores de edad sin alertas de seguridad ni solicitudes de asilo.

El procedimiento excluye a unidades familiares y menores de edad para garantizar el respeto a los derechos humanos durante el retorno, según indicó el IGM.

En lo que va de 2026, las autoridades de migración del país centroamericano han registrado la recepción de 47.306 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 6 de septiembre.