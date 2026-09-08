CESM exige los mismos derechos para médicos de Ceuta que en el resto de España para paliar la "macro difícil cobertura"

Guardar

El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha exigido este martes que los médicos de Ceuta tengan los mismos derechos que los profesionales del resto de España para poner fin a la situación de "ultra", "mega", "hiper" o "macro" difícil cobertura en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas migrantes el pasado julio.

"Hay que mejorar las condiciones laborales de forma urgente y hay que dotar a las plantillas del número suficiente" para evitar la "penosidad laboral", ha afirmado en rueda de prensa para anunciar las última decisiones del Comité Ejecutivo de CESM. "Cada vez menos gente quiere ir y los que están están en peores condiciones", ha aseverado sobre la sanidad ceutí.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de mostrar su apoyo a los médicos de Ceuta, Pedrera ha anunciado que el Comité Ejecutivo de CESM se trasladará el viernes 23 de octubre a la ciudad autónoma. Según ha precisado, la celebración de esta reunión en Ceuta no está motivada únicamente por la llegada de migrantes, sino porque la situación sanitaria es "penosa", y ha recordado que esta es "por lo menos" la cuarta vez que el órgano sindical se reúne allí.

"Haremos lo que podamos para visualizar la situación que están atravesando y que de una vez por todas el Ministerio de Sanidad e INGESA (...) tomen cartas en el asunto", ha resaltado apuntando que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no ha respondido a ninguna de sus cuatro peticiones de reunión y criticando que la gestión ministerial está siendo "penosa".

PUBLICIDAD